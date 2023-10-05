國造潛艦專案小組召集人黃曙光日前爆料，有名立委「一直在搞」，海軍前顧問郭璽則點名國民黨立委馬文君，更有立委點名馬，出席立法院「潛艦國造」祕密會議時拒絕簽署保密協議，對此，民進黨立院黨團也拿出證據指出，共有3次祕密會議，其中一次沒有簽保密切結書。

民進黨立院黨團幹事長劉世芳表示，立法院很多委員提到馬文君是否有簽保密切結書，經過統計，有2次邀請國防部長嚴德發報告潛艦進度，當時開會是祕密會議，2018年10月25日當時主席是馬文君，邀請國防部長報告，先祕密後公開，2020年則是由王定宇擔任主席，處理一般裝備以及戰備資源也是祕密會議，查出有要求與會朝野立委簽保密切結書。

劉世芳表示，馬文君在其中1次沒有簽名，可能是擔任主席那次，海軍拿一張表格給委員簽，才會把相關機密文件給委員觀看，甚至國防部低階軍官、國會聯絡人都不能進去，能夠詳知是否有簽保密切結書，只要出席祕密會議的人才知道。

劉世芳指出，開完會後所有文件都要留在原地，如果委員進進出出多少次，軍官無法確認，或是用什麼方式涉嫌洩漏不得而知，主要理由是因為忘記，還是真的沒有簽才會引發潛艦洩密案，能夠說清楚講明白才是最好的答案。