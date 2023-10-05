你看了哪些？

近年來台灣綜藝節目越來越競爭，為了吸引觀眾眼球，各式不同主題的企劃內容百花齊放，種類也越來越豐富。其中，「實境綜藝」就佔了很大一部分，無論是運動競技、開店經營、寵物互動或是療癒旅行都相當受到歡迎。

今天《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統調查，2023年開播的台灣實境節目中，有哪一些受到網友熱烈討論、關注，一起來看看是哪些超夯綜藝上榜吧！

No.1 《光露營就很忙了》

蘿絲媽媽、蘇媽媽帶著小姐們走出「光」酒店啦！2021年大爆紅的戲劇《華燈初上》播畢後總製作人林心如再次帶領團隊打造台灣電視史上第一檔由戲劇延伸的實境節目《光露營就很忙了》，同時這也是Netflix首次購下「全球版權」的台綜。

林心如與楊謹華、郭雪芙、謝欣穎、江宜蓉等人一同前往野外露營，從設備齊全的五星級露營區到缺水缺電的野營，看著這些平時光鮮亮麗的女明星卸下光環自行搭帳篷、生火做飯，讓網友們忍不住笑說「原來他們跟普通人沒兩樣」。

No.2 《光開門就很忙了》

繼露營實境節目之後，林心如再推新作《光開門就很忙了》，率領楊謹華、陳意涵、郭雪芙、周興哲、章廣辰和陳昊森等豪華卡司落腳台東海邊，一同進行為期兩週的寵物友善民宿經營之旅，同時也深度體驗在地文化、探索台東秘境。

除了成員們各司其職扛起民宿營運重責，力求讓顧客有賓至如歸的感受，《光開門就很忙了》每集也都有大咖明星嘉賓助陣，林心如更在節目最終回邀請到多年好友蘇有朋擔任小幫手，掀起《還珠格格》回憶殺，讓觀眾驚喜直呼「真的有朋自遠方來」。

No.3 《神秘五金行》

怎麼會有這麼帥的水電、油漆工！集結AKIRA、王陽明、温昇豪、禾浩辰、王彩樺及蔡昌憲等華麗陣容的《神秘五金行》，是一檔公益修繕事業實境節目，「神祕」代表為善不欲人知的精神；「五金行」則隱含聚集慈善且具備各種修繕手藝的意義。

六位藝人透過學習抓漏、水電等專業技能課程體驗職人精神，同時發揮愛心為鄰里送暖，提供到府居家修繕服務，不少網友看完紛紛大讚「這是我看過最好看的實境節目」、「神秘五金行是我覺得最溫馨、感人的節目，期待未來有第二季」。

No.4 《TOP DOG回家》

流浪動物一直是被大眾關心的社會議題，作為台灣首部真人寵物實境節目的《TOP DOG 回家》，由羅志祥、胡宇威、陳楚河、魏蔓、任容萱、李宣榕6位愛狗成癡的藝人，化身照顧浪浪的中途守護者，為狗狗們找到新家。

打破一般綜藝節目製作框架，《TOP DOG》不僅透過趣味競賽和任務考驗，讓藝人和狗兒們相互培養感情、取得信任，就連非錄製期藝人也實際將狗帶回家，在家中安裝攝影器材真實記錄相處過程，也響應救助浪浪、推廣不棄養寵物的意識，讓網友們感到相當暖心，「很感謝有這樣的節目，讓浪浪被大家看見」。

No.5 《我們這一攤》

台灣夜市集結最在地、最精華的本土小吃，是不少外國旅客來台必訪的行程之一，不只驚豔觀光客也讓本土饕客們無法抗拒。由華視、三立都會台聯手日本極東電視台推出的《我們這一攤》，帶著推廣庶民美食文化的精神，前往全台10個不同特色的夜市擺攤，更是台灣實境節目中第一個跨國合作的先例。

王彩樺、胡宇威、夏和熙三位主持人甚至前進日本靜岡縣濱松祭，與傑尼斯男團WEST的中間淳太攜手合作，將台灣小吃與日本文化結合，端出改良式創意小吃征服日本人的味蕾，也受到網友們支持「宇威主廚好可愛」、「攤主們加油」！

No.6 《社長之路》

主打深度走進台灣358鄉鎮、探訪美麗人文風景的公路實境綜藝《社長之路》，由三位重量級主持人李李仁、鄭元暢和劉品言以「一台車凸歸台灣」的方式，挑戰經營移動式商店「旺財號」，同時力拚業績、角逐最佳社長之位。

《社長之路》因地制宜嚴選不同熱賣商品，從科學園區賣到小學校園，三位社長卸下明星光環積極攬客叫賣的同時，還得注意營業額是否達標、精算損益收支平衡。許多網友看完後也稱讚「拜託要有第二季原班人馬！！太喜歡了」、「很喜歡他們這種感覺」。

No.7 《效廉出發吧！》

集療癒、熱血、深度旅遊於一處的《效廉出發吧！》由許效舜和威廉（廖亦崟）聯手主持，風格、年紀看似差距甚大的兩人，合作起來一點代溝都沒有，反而默契十足達到完美互補。

節目中，兩人騎著摩托車說走就走，展開一段又一段既熱血又療癒的充電旅行，彷彿人夫們的放風出走之旅，激發出許多令人意想不到的驚艷火花，帶領觀眾一同挖掘台灣各鄉鎮獨有的美麗風貌，「你們去的地方，我都想去啊」、「非常優質的主持人舜哥搭上年輕威廉，超級好看！家人非常喜歡」。

No.8 《哈囉! 毛小孩 Hello! Puppy》

寵物實境節目再加一！由「主持天后」陶晶瑩擔任CEO領軍的《哈囉! 毛小孩 Hello! Puppy》，集結多位熱愛萌寵的「實習生」，包含演技派女神郭書瑤、金曲歌王許富凱、人氣演員曹佑寧和偶像男神黃偉晉，從零開始經營寵物店，學習寵物美容以及如何準備寵物膳食。

除了固定班底，《哈囉! 毛小孩 Hello! Puppy》每集節目也邀請許多明星前來，就連女團(G)I-DLE成員葉舒華也都是座上賓，讓不少網友直呼「超驚喜！」

No.9 《BIBO 願望合夥人》

結合時下最流行的「元宇宙、NFT、MBTI」要素，《BIBO 願望合夥人》找來陶晶瑩、陳零九、邱勝翊及任容萱擔任主持角色，以實境闖關為主題，觀察16位代表不同人格特質的選手面對各項益智關卡時的反應，同時觀察他們如何在遊戲中展現個人情商與謀略，透過殘酷的生存考驗選出最終優勝者，爭奪價值300萬元的BIBO NFT，堪稱「元宇宙版的魷魚遊戲」。16位參賽選手之間的互動以及爾虞我詐，更讓任容萱驚呼「太心機」，網友也紛紛表示「人的本性展露無遺」。

No.10 《騎吧！哈林小隊》

誰說年過半百就不能有熱血行動！《騎吧！哈林小隊》由隊長哈林庾澄慶，帶著卜學亮、彭小刀、柯有倫、張庭瑚、周予天6位隊員，一同進行為期18天、長達1200公里單車環島行程，誓言打造最拚命、最真實、最搖滾的單車實境節目，挑戰男人們的體能極限。

雖然騎公路車環島是幾位藝人躍躍欲試的人生願望清單之一，不過實際出發後，艱辛行程卻讓大夥叫苦連天，直呼「太硬了！」。一行人從中培養出革命情感，相互扶持完成環島壯舉，增添節目可看性，「每一集都很好看，想環島了！」。

【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】

分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2023年1月1日至2023年9月25日，共9個月。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『台灣實境綜藝節目』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

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