台新投信總經理葉柱均表示，在過去5年，台灣ETF市飛速長，今年上半年台灣ETF市的模升3.06兆，成長幅度高達近3成，規模大增近7000億。目前台股ETF多數以大型股為主，台新投信走出不一樣的路，即將推出的「台新台灣永續高息中小型ETF基金（00936)，國內首檔結合永續高息、中小三優勢的台股ETF，主要看好「中小型股」具高成長爆力，可大幅發揮資產配效益，而「永續」及「高息」題材則是目前市場主流，一次滿足投資人三大需求，同時，採月配息機制，讓投資人得享充沛現金流的機會及降低稅負、每股發行價格僅15元。該基金將於10/16開始募集，11/18掛牌。

台新投信量化投資部主管黃鈺民指出，台新台灣永續高息中小型ETF基金追蹤「臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃永續高息中小型股指數」，該指數運用「國立臺北大學商學院企業永續發展研究中心」所產製之「台灣永續評鑑」結果，再依照股利率指標，擇優選取30檔成分股，並設有個股權重上限與刪除爭議性產業，以表彰具EGG績效與高息之中小型股。

該基金採月配息機制，可望降低被收取二代健保機率，因現行二代健保課徵門檻為每筆達2萬元即收取，相較於年配或季配，月配可望減少被收取機會。

黃鈺民表示，臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃中小型股指數的選股邏輯側重中小型且具高息特色之股票，指數回測績效明顯優於大盤。據統計，以投資1年來看，永續高息中小型指數回測報酬率逾56%，為加權指數及大型股(臺灣50指數)的3倍以上；投資3年，永續高息中小型指數回報酬率高達110%，約為加權指數及大型股的2倍及3倍左右；以投資5年看，永續高息中小型指數回測報酬率高達129%，較加權指數及大型股報酬率大幅高出40%左右。