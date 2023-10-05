「第58屆電視金鐘獎」頒獎典禮將分為20日的節目類及21日戲劇類。今年再次舉辦人氣票選活動，鼓勵民眾踴躍參與金鐘盛事，決定他們心目中年度最佳綜藝節目與戲劇節目， 初選已於4日截止，目前第一名分別為《綜藝玩很大》及《模仿犯》。

「最具人氣綜藝節目」及「最具人氣戲劇節目」，初選已於4日截止，活動總投票人數186082人參加投票，總票數533453。 綜藝節目前以《綜藝玩很大》居前，共有45016票、《飢餓遊戲》共43085票暫居第二，前兩名相距票數不大，而《嗨！營業中》排名第三名，則有17613票，第四名為《天才衝衝衝》，第五名則是《原子少年 ATOM BOYZ》。《綜藝玩很大》與《飢餓遊戲》在去年票選中就是最熱門的話題，比拚相當激烈。

戲劇方面，初選前三名目前分別是《模仿犯》、《人選之人-造浪者》及《村裡來了個暴走女外科》，四、五名則為《她和她的她》、《牛車來去》。《模仿犯》今年是入圍最大贏家，共17項入圍，觀眾也非常支持，票選數為28338，入圍有14項的《人選之人-造浪者》搭上選舉話題，票選也很高，票數是24211，排第三名的《村裡來了個暴走女外科》則有20115票，前三名都有很多的票數成長的。