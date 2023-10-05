雙十國慶即將來臨，臺灣日本關係協會祕書長范振國今天表示，日本今年由國會跨黨派友台團體「日華議員懇談會」會長古屋圭司率領共計43位國會議員組成祝賀團，10月7日至10日訪台參加雙十國慶活動，以實際行動展現對台灣的支持，並彰顯台日間的堅實友誼及夥伴關係。

范振國今天在外交部例行記者會中表示，「日華懇」43位國會議員組成的「中華民國國慶日本國會議員祝賀團」，在台期間除向蔡英文總統祝賀、參加國慶大會及出席外交部長吳釗燮主持的國慶酒會外，也將拜會立法院長游錫堃及臺灣日本關係協會會長蘇嘉全，並參訪臺灣大學、烏山頭水庫及八田與一紀念園區等地。

台灣與日本在各個領域交流合作關係緊密，「日華懇」是日本國會最大跨黨派友台團體，也是台日國會外交最重要的窗口。

他說，此次訪團成員除了會長古屋圭司眾議員外，也包括該會顧問衛藤征士郎眾議員及幹事長萩生田光一眾議員等重量級人士。「日華懇」籌組大型祝賀團參加我國國慶，除以實際行動展現對台灣的支持，也更加彰顯台日間的堅實友誼及夥伴關係。

此外，范振國表示，繼去年京都橘高校後，今年東京農業大學第二高校所屬吹奏樂隊也將應邀來台參加府前廣場演出。該樂隊素有「翡翠騎士」的稱號，在日本國內大型比賽經常奪得佳績，精湛的表演將為我國雙十國慶增添光彩。