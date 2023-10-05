澳洲聯邦政府今天宣布將重新加入聯合國的綠色氣候基金（Green Climate Fund, GCF），推翻前莫里森政府於2018年退出綠色氣候基金的決定。

綠色氣候基金是為發展中國家減排及提升氣候適應能力的計畫提供資金。雪梨晨驅報（The Sydney Morning Herald，另譯：雪梨晨鋒報）報導，澳洲外交部長黃英賢（Penny Wong）今天表示，澳洲將重新加入綠色氣候基金，政府將在年底前向該基金提供「適度捐助」。

澳洲前艾波特（Tony Abbott）政府與滕博爾（Malcolm Turnbull）政府於2015至2018年間，向綠色氣候基金提供2億澳元（約合新台幣40.8億元）資金。不過，前澳洲總理莫里森（Scott Morrison）2018年10月宣布不再提供該基金資金。

黃英賢的發言人表示，「我們認識到綠色氣候基金是最著名的全球氣候融資基金。澳洲將與合作夥伴攜手合作，提高綠色氣候基金的效能」；澳洲也正支持太平洋國家的再生能源轉型，幫助各國增加氣候適應能力。

澳洲綠色和平組織（Greenpeace Australia）太平洋顧問古登（Shiva Gounden）肯定澳洲重新加入綠色氣候基金，但他形容，澳洲在不停止所有新的煤炭與天然氣計畫下向該基金捐款，如同在火災中，一手拿著滅火器、另一手拿著噴火器。（編輯：馮昭）1121005