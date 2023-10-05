美國眾院外委會主席麥考爾首度出席駐美代表處國慶酒會，他多次以中英文高喊「我愛台灣」，並全程參與活動，嘗試各項台灣美食。對於眾議院議長被拉下台，麥考爾表示，不影響美國對台支持。

駐美代表處今晚在雙橡園舉行中華民國112年國慶酒會，除了麥考爾（Michael McCaul）外，美國在台協會（AIT）主席羅森柏格（Laura Rosenberger）、眾議院台灣連線共同主席迪馬里（Mario Diaz-Balart）、柯林斯（Mike Collins），以及瓜地馬拉、巴拉圭、帛琉、貝里斯、史瓦帝尼等國駐美大使等也都出席盛會。

駐美代表蕭美琴表示，雙橡園國慶酒會歷年來都是集結華府各界重要友人的機會，她感謝華府對台灣的支持力道越來越強。駐美代表處藉由這個場合，邀請他們共享台灣軟實力，不管是美食、美酒、文化、科技等領域，以感謝他們力挺台灣。

麥考爾今天全程參與活動，與蕭美琴共同品嘗台灣威士忌與威士忌冰淇淋、埔桃酒、酥炸石斑魚，享受台灣美食。

麥考爾多次以中英文高喊「我愛台灣」。他在致詞時表示，美國必須支持台灣以確保能自我防衛。身為外委會主席，他致力於確保台灣獲得所需的武器與訓練，以對抗日益挑釁的中共軍力。保護台灣民主是美國國家安全與經濟利益關鍵。

媒體提及美國政府面臨關門危機、眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）遭到罷黜，是否會影響台灣安全援助時，麥考爾斬釘截鐵表示不會。

他指出，這與美國對台支持無關，美國對台軍事融資強勁，他也正在與參議院就貿易與雙重課稅議題進行合作，並確保提供台灣保衛自身免受中國侵害所需的一切。

對此，蕭美琴表示，美國國會對台灣的支持非常強勁，也不分黨派。歷任國會議長對台灣也都非常支持，會持續與國會強化各項合作，美國國會的支持不會因為內部政治進展與其他紛擾而有所影響。

羅森伯格致詞時指出，雙十為美台在共同價值、民主制度與對台海和平穩定持久利益基礎上日益增長的友誼，提供一個重要的展現時機，過去一年裡，美台夥伴關係比以往任何時候都更加緊密。

她期待11月在舊金山歡迎台灣亞太經濟合作會議（APEC）代表團，這是一個強調台灣對APEC長期與持續經濟貢獻的機會，特別是在今年會議主題的韌性與可持續性領域方面。（編輯：韋樞）1121005