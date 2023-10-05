颱風小犬來襲，除了未列入颱風警戒範圍的北北基桃外，其他縣市都停止上班上課。恰逢國民黨部舉辦112年國慶酒會，北北基桃市長皆出席，被作成梗圖，新北市府今發新聞稿指新北團隊3日開始便多次開會整備，並反酸民進黨主席賴清德今(5)天還在出席飯店舉辦的後援會行程。

臉書粉絲專頁Mr.柯學先生昨PO出一張圖，揶揄高雄、台南防颱指揮中心都由市長坐鎮，反酸北北基桃市長出席國民黨部112年國慶酒會。

新北市府稍早發布新聞稿強烈反擊，表示中央氣象署並未將新北市列於小犬颱風的警報區範圍內，並指出即使新北未列警報區，新北市府團隊仍從3日上午起就展開全面戒備，連續召開多次防颱整備會議，強化災變中心三級開設。

新北市說，市府以嚴肅謹慎的態度面對防颱工作，目前已經累計動員271人次及136車次，勸離392人次，防颱作為持續進行中，市長侯友宜也關注新北市的防颱整備情況。

新北市府呼籲，刻意帶風向、製造新北防颱不作為假象的有心人士，停止混淆視聽，並反問中南部、東部正受到小犬颱風侵襲，各地陸續傳出災情的此時，副總統賴清德今天中午為何仍出席飯店舉行的後援會行程。