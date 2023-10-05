美女主播詹可旬去年嫁給同行老公邵瑞峰，並於今年4月宣布懷孕喜訊，今（5）她在臉書宣布兒子出生的喜訊，但她也透露，生產的過程中寶寶心跳一度驟降，讓她差點昏過去，但她心裡想著「生產是媽媽的媽媽也走過的路，一點都不可怕」撐過去。

詹可旬今（5）日在臉書上發出喜訊，宣布兒子出生：「原來世界上最好聽的聲音，是我的小王子降臨地球村的哭聲」，她透露，自己在生產的過程中，兒子的心跳一度心跳驟降，讓她嚇得差點昏過去，所幸在專業的醫護人員的幫助下緊急排除狀況。

然而，面對突如其來的驚嚇，讓她在接下來的生產過程中，陷入深深的恐懼和擔憂，且因自己前一天只睡3小時，加上已用盡全力，讓她全身不自覺狂抖，不過當自己撐到極限時，她心裡想著「生產是媽媽的媽媽也走過的路，一點都不可怕」，一旁還有神隊友老公不停鼓勵，更安慰「這是上天準備送給我們天使寶寶前的考驗」讓她繼續撐下去。

在經歷17個小時的煎熬，終於將兒子順利生下；最後，她也透露今（5）日是她與老公的結婚紀念日「我們的天使寶寶，選在他爸媽的結婚紀念日來報到果然是隻貼心的小寶貝，以後生日就跟爸媽一起慶祝啦」。