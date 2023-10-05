國立台灣海洋大學在北寧路校區一帶的港灣風景優美，但岸邊布滿消波塊，未能利用相當可惜。海大校長許泰文指出，海大具有相關工程專業，全台也完成多項成功案例，預計將向中央及地方爭取補助2億，於2025年底完成改建。（徐佑昇攝）

國立台灣海洋大學在北寧路校區一帶的港灣風景優美，但岸邊布滿消波塊，未能利用相當可惜。目前海大預計將沿岸消波塊外移，加設堤防平台，並填上黃金沙改造成「海大沙灘」，可成為熱門新景點。（徐佑昇攝）

國立台灣海洋大學依山傍海，風景優美，但北寧路海灣一帶布滿消波塊，未能利用相當可惜。基隆市長謝國樑表示，已與海大研討近半年，將透過海大的專業，打造全新的「海大沙灘」，預期可串連遊艇碼頭，形成旅遊新亮點。海大校長許泰文表示，沙灘工程是他的專業，目前預計申請水利署補助1億及市府補助1億，若順利預計在2025年底可完工。

基隆旅遊亮點再加一 謝國樑：打造海大沙灘串連遊艇碼頭

謝國樑表示，自從上任以來，市府與海大雙方便建立密切合作關係，並透露正與許泰文研議將海大北寧路外圍的一排消波塊改造成海灘，將防波堤往外移，市府已經編列規畫預算，至於主要的工程技術部分由海大負責，除了爭取中央補助，也會協助不足的工程經費。

謝國樑認為，若能在海大外圍海域打造成為海灘，配合未來遊艇港的營運管理，讓遊艇的乘客及觀光客都能擴大在地消費的時間與範圍，一定能夠將當地變成北台灣甚至國際間知名的遊憩景點，成為兼具娛樂、研究及學習的絕佳環境。

許泰文表示，他本身的專業領域就是海岸開發與保育，其過去在台南、高雄及花蓮都已經有過改造沙灘的成功案例，作法是將消波塊移往外海變成淺堤平台，讓海浪提早崩潰，減少對海岸的衝擊，然後在沙灘填上綿延長達800公尺的黃金沙，就能完成改造，像是外木山的大武崙沙灘也是一例。

許強調，沙灘改建在工程上有一定門檻，但這正是海大的專業，而像是花蓮的海灘難度更高都能完成，而海大本身的港灣地形更適合改造，他有信心可以順利完成工程。

許泰文說，整體工程經費目前預估需斥資2億，其中1億會制定計畫向經濟部水利署申請補助，另外1一則需要基隆市政府補助支援，整體改建工程若順利，預估可在2025年底完成，到時就能打造媲美夏威夷的威基基（Waikiki）海灘 ，可成為北海岸最棒的親水度假勝地。