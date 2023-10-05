70歲歌后甄妮最近頻頻在臉書上發聲，為李玟的驟逝抱不平，今(5日)稍早她繼續跟粉絲互動，坦言近年老本賺夠了，會賺錢、會花錢、也會存錢的她現在不想賺了，她也首度分享為何自己唱酬總比別人高，原來是因為她肯投資自己，不僅服裝還有舞台都會創新，「讓觀眾眼前一亮，老闆賺大錢，立刻與我訂下一個檔期，當然歌酬也就節節升高！從不寒酸！」

甄妮稍早寫下：「我很會賺錢，也很會花錢，也很會存錢，現在不想賺了」，並表示小時候玩大富翁就最愛買房子，才拿到5萬就在看50萬房，情願每個月逼迫自己繳錢，笑說：「買完一個又一個。那時很流行，費玉青（清）比我更瘋狂」，後來唱累了遇到老公傅聲才決定想走入家庭生娃，過個不一樣的生活。

甄妮透露當年唱累了便結婚走入家庭。（圖／中時資料照片）

甄妮說，當年自己的酬勞比別人高，就是因為她敢花錢買衣服打扮、裝飾舞台，給觀眾新鮮感，老闆賺大錢當然就立刻跟她訂下次工作時間，酬勞也因此攀高，又因為舞台裝需求大，讓她一度決定開個「詩妮服飾公司」，專門訂製舞衣，甄妮強調：「很捨得花大錢裝扮自己，只要是見人就一定光鮮亮麗，上台更不用說，沒省過，專屬服裝設計師跟隨在側。」

甄妮發文。（圖／翻攝自甄妮臉書）

回憶過去時光，甄妮表示當時就是靠自己半工半讀，早上上學、半夜錄影錄音，進過醫院吊點滴好幾次，「青春都留在攝影棚，錄音間，名氣～不是天上掉下來的！」，為此她每次出國都會去燈光設計場看看有沒有什麼新產品可以使用，婚後則專心經營家庭，當年她隨老公定居香港，努力融入丈夫的生活圈，偶爾也會和同行來往，生活相當單純令人懷念。