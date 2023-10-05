桃園市新興冷凍食品使用美國和加拿大豬肉混製火鍋肉片，但外包裝原料原產地僅標加拿大，最終因違反《食安法》遭送辦，由於外界對美豬是否含有萊克多巴胺有疑慮，此事件也被認為是「洗產地」。對此，食藥署副主委林金富5日強調，台灣自2022年至今，邊境檢驗皆未查出萊豬，且此次是政府主動稽查成果。

林金富今赴行政院會後記者會時解釋，食藥署從2022年元旦訂定萊劑標準，在邊境查驗1234批的美豬，檢驗結果都合格，未檢出萊劑；從進口各國豬肉分析，查驗的1.6萬多批進口豬肉中也未檢出萊劑；後市場端，食藥署跟地方衛生局抽驗1.2萬件，無論是國產或進口豬肉結果都是未檢出，「所以台灣這2年半以來都沒有萊豬。」

林金富說，此次標示查核是透過食品雲中的報驗系統「非報不可」，以及追溯系統「非追不可」的申報資訊和買賣資訊，透過分析兩系統資訊，發現數字不吻合，進而列出高風險優先稽查名單，透過與地方衛生局聯合稽查，發現有業者未乖乖申報，且未依食安法規定在外包裝標示原料原產地。

林金富強調，食藥署會持續透過大數據分析，找出優先稽查名單，持續跟地方衛生局聯合稽查，另呼籲所有業者遵循食藥法規定，未來將同步進行輔導跟稽查。

行政院發言人林子倫指出，院長陳建仁肯定衛福部食藥署主動積極查驗，發現此次標示不實的個案，揪出違法不實廠商並予以懲處，現階段食藥署也正在進行相關產品檢驗，他請衛福部務必積極對社會大眾說明，並且持續辦理疫情及專案的稽查，為國人食品安全做最嚴格的把關，以確保市售豬肉產品皆符合規定。