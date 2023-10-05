嘉義市光織影舞正在北香湖展出，國慶連假來看展還可參加2023購物節抽大獎。（廖素慧攝）

嘉義市2023光織影舞正在北香湖展出，國慶連假來看展還可參加購物節抽大獎。（廖素慧攝）

嘉義市2023購物節活動最後倒數，至10月3日發票總登錄金額已突破5億，嘉義市政府表示，購物節活動至10月10日止，最後登錄時間為10月12日，雙十國慶連假來嘉消費，登錄發票，就有機會抽大獎百萬休旅車。

嘉市府建設處指出，此次突破5億元發票的幸運兒是嘉義市民詹小姐，到水晶店購買水晶手鍊後馬上登錄發票後，就接獲通知登錄金額突破5億元，將獲得嘉義市政府特別贈送市值3萬4900元的Philips飛利浦全自動義式咖啡機1台。

嘉市府建設處表示，目前嘉義市購物節登錄發票筆數總計56萬2373筆，消費者將今年7月1日至10月10日止，營業稅設籍於嘉義市店家所開立的發票，加入嘉義市購物節LINE@好友登錄發票資訊，累積金額滿500元就可參加抽獎，最後登錄截止時間為10月12日23點59分。

嘉市府建設處長田長沛表示，購物節周周抽獎，10月11日將抽出10輛光陽電動機車，最大獎將於10月17日下午2點抽出，有TOYOTA RAV4百萬油電車、特獎價值200萬元的K.SWEET珠寶藝術學院鑽石套鍊，請大家把握機會登錄發票。