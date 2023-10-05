新光三越台北南西店周年慶開打，左至右：新光三越業務本部長吳昕昌、副董事長田中豐彥、董事長吳東昇、總經理吳昕陽、營業本部長曹美虹。（石智中攝）

新光三越台北南西店今（5日）邀請男子團體「AcQUA源少年」站台，也吸引大批粉絲捧場。（石智中攝）

新光三越台北南西店今（5日）周年慶開打迎賓。（石智中攝）

新光三越台北南西店今（5日）登場，由於台北風雨變小，一早也吸引大批消費者入店。（石智中攝）

新光三越首波周年慶今（5日）登場，台北南西店、桃園站前店、台中中港店、嘉義垂楊店同步開跑，唯受小犬颱風影響，台南中山店今延至下午2點開幕，高雄三多店暫停營業，明（6日）正式開打，而以上兩家周年慶檔期都將多延一天。

今日也是新光三越董事長吳東昇首次坐鎮周年慶，攜手副董事長田中豐彥、總經理吳昕陽、業務本部長吳昕昌站台，因台北風雨變小，吳東昇笑稱因自己的名字是「東昇」，總經理名字有「太陽」，代表「旭日東昇」之意，帶來轉晴好兆頭，吳昕陽也喊話：「風雨生信心！」

吳昕陽表示，今年新光三越前三季業績有雙位數成長，會員數也有雙位數成長，會員目前達340萬人，增加了40幾萬新會員，新光三越今年超過600多家新櫃引進，改裝幅度大，近期AI、電競相關商品表現也很好，期待這次周年慶成果。

新光三越台北南西店指出，一館、三館今年改裝了100多個專櫃，目標首日衝破5億元業績新高，尤其彩妝高成長，化妝品業績可占30%，化妝品特惠組今年多達80萬組，比去年多10％，其次是家用、餐廳業種，3個業種加起來業績占比可達60%，加上政府節能補助持續到明年，家電表現可期，還有女性服飾也好。