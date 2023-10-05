監察院今天針對東非狒狒遭獵人射擊死亡一事提出糾正，對此，農業部林業及自然保育署表示，各縣市自然保育業務本為地方自治事項，且依野生動物保育法，各縣市即為地方主管機關，因而各地方政府早已有長期執行脫序臺灣獼猴圍捕與收容專業經驗，但因自然保育業務多不為地方政府重視，人力分配未著重於此，導致野生動物保育業務常因人力不足而無法順利推展，保育員額不足的林業保育署，除將持續與地方政府共同爭取人力與經費，也建議地方政府應透過組織編制員額調整據以因應積極充實人力。

林業署表示，今年3月至5月間，林業保育署已會同新竹縣政府及專家學者至六福村野生動物園進行3次飼養數量清點、照養環境及防逃設施之輔導與查核工作，並要求該園依限進行改善工作，園方已於9月完成晶片註記、結紮與清點作業，並請園方持續改善狒狒飼養環境豐富化之相關作業。

有關監委建議，應研議「飼養保育類野生動物應具備適當場所及設備之原則指引」一節，林業保育署前即已著手修訂「保育類或具危險性野生動物飼養繁殖管理辦法」，已參考各地方政府之修正建議及動物保護法第5條規定，分款明確規範「適當場所及設備」內涵，將視野生動物種類、習性及體型大小提供安全、乾淨生活環境，足供充分伸展及轉身且具防逃功能之籠舍空間等等，俾利各地方政府遵循，同時亦會辦理法規訓練，持續強化野生動物登註記備查與管理措施。