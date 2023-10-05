美商嘉康利與2009年諾貝爾醫學獎得主伊莉莎白‧布萊克本博士，以預防保健概念共同研發的VIVIX維可適營養液，已在全球熱銷千萬瓶，2023年連得比利時Monde Selection國際品質標章金獎、國內SNQ國家品質標章、國家品牌玉山獎等三項大獎肯定，提供消費者擁抱健康的品質保證。

VIVIX維可適營養液的年度產品代言人林韋君表示，自己先使用產品約1年後，就決定接下代言人的重任。

針對青春及健康設計的VIVIX維可適營養液，是以馬斯卡丁葡萄、紅石榴、接骨木漿果、紫胡蘿蔔與釀酒葡萄等深色蔬果為原料，透過專利工法萃取、製成高度濃縮產品，含獨家專利複方植物多酚Rejuvetrol，不僅獲得國際大獎肯定，也深受國內消費者喜愛，2022年9月被選為年度Women's Health美容保養類「逆齡紅顏之星」，是美妝編輯、貴婦圈都為之瘋迷的「口服保養品」。

VIVIX維可適營養液深受消費者喜愛。(圖/嘉康利提供)

曾榮獲「世界第一個地球日產品」、「世界第一間碳中和企業」榮譽的嘉康利，1915年推出全美第一瓶綜合維生素，百年來一直以「預防保健的植萃營養品牌」為核心理念，提供消費者安全、實證、質優的產品，輕鬆擁抱健康日常。

嘉康利台灣總經理梁朝翔博士表示，嘉康利已推出許多自然植萃與科研實證的產品，未來也持續研發更多優質的保健食品，讓消費者能輕鬆擁有全方位的健康人生。此外，嘉康利也不斷致力於減少各種影響氣候的行為，同時透過使用100%永續材料與能源，預計在2025年達成超越碳中和的目標。