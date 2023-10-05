台中市長盧秀燕上午開線上會議，呼籲民眾仍應注意颱風可能夾帶的豪雨。(台中市府提供)

「小犬」颱風襲台且重創南部地區，今天同樣放颱風假的台中市則是秋高氣爽好天氣，從4日到5日，全市傳出700多件小災情，相關單位皆持續處理中；此外，台中多間百貨公司今天照常營業，位於七期的新光三越更適逢周年慶開跑首日，近午時周邊道路即出現大量車潮，許多民眾趁颱風假逛街購物。

台中新光三越百貨今天是周年慶活動開跑第一天，接近中午11點左右，周邊的市政北七路及惠來路陸續出現車潮，不少車輛排隊等著要進百貨地下停車場，出現壅塞情況，百貨內人潮也增加約2成。有準備逛街的民眾說，原本就計畫趁著周年慶買些東西，剛好放颱風假、天氣又不錯，決定出門逛逛。

而從4日到今天中午為止，台中市因小犬颱風帶來的災情統計共715件，其中包括路樹相關災情358件、建物毀損65件、積淹水1件，中午前處理完成的共383件；此外，包含1名大量出血倒臥在家的婦女，總計通報救護送醫者有7人。

市長盧秀燕上午召開線上會議表示，根據情資，台中沿海空曠地區易出現9至12級強陣風，且山部有局部豪雨發生機率，但科技仍無法百分百掌握颱風狀況，今天上午台中天氣不錯，預計台中將逐漸脫離颱風警戒區，但可能夾帶來的豪雨仍不可掉以輕心。