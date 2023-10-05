按照順序排隊，應該是大部分人都知道的事，但還是有少部分的人不願意遵守。大陸一名女子插隊被勸阻後，居然惱羞拿石頭丟人，囂張行徑讓人看傻眼。景區所屬的東山社區表示，會進一步加強遊客服務管理。

從影片中可以聽見，有遊客不滿怒罵，「妳是本地狗嗎？還是哪裡的狗？」現場工作人員聽見騷動後，立刻上前詢問怎麼了，經一群遊客告知有人插隊，隨即對2名女子下驅逐令，「妳好，不能插隊，請妳們兩個出去。」

影片曝光後在微博掀起熱議，由於女子不僅插隊，還對旁邊遊客丟石頭，讓不少人留言痛批「插隊又是罵人，還拿石頭追砸別人，性質太惡劣了」、「拉入黑名單，想再來玩，等下輩子」、「無人受傷不代表無違法行為吧？這種惡劣行為值得被拘留」。

對此，景區所屬的東山社區回應，在楊梅坑鹿嘴山莊乘車點，女子與其同伴因插隊，因此和其他人員發生口角衝突，第一時間工作人員立即介入，對其插隊行為進行制止，之後雙方自行離開現場，沒有人員受傷。東山社區表示，會進一步加強遊客服務管理，堅決制止各類不文明行為，確保旅遊秩序安全有序。