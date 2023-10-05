司法院推動讓生成式AI來撰寫不能安全駕駛、幫助詐欺2類犯罪的裁判草稿，司法院稱僅用於初步立稿，立委林淑芬今質詢司法院秘書長吳三龍，問及AI草擬11月份就要試辦，但法官參考指引未出，如何得知法官參採標準，根本是「倒頭生」，但吳三龍仍持續強調，法官會判斷、生成式AI仍有距離，林淑芬忍不住氣憤轟「你們非常不負責任，這樣講簡直是胡說八道」。

立法院司法委員會今備詢吳三龍，林淑芬提問，針對不能安全駕駛案件，AI草擬預計11月上路，但詐欺部分何時試辦上路，以及哪些法院試辦。司法院資訊處回應，詐欺部分仍未有時程，因較為困難，系統仍在測試。

林淑芬說，司法院新聞稿曾稱，AI草擬會評估是否全面上線，當時說會適時頒布AI指引，如今即將試辦，詢問安全指引什麼時候公布，不過，吳三龍持續跳針回應，「所謂AI生成還很遙遠」、「每個字都是法官參酌」、「有罪無罪是法官斟酌」，更稱指引是後端作業，林淑芬不滿稱「指引絕對是上端，應注意事項、有錯誤如何苛責都未定，要叫法院試辦？」

林淑芬說，司法院此舉非常不負責任，寫論文也要寫引據哪裡，更何況是判決？司法院當時稱AI模型不是單純立稿生成器，將對應起訴書為生成素材，即時分析犯罪事實、證據等段落資料的智慧化工具，質疑參考判決書區間、區段為何？資料庫更新程度為何？

對此，司法院資訊處回應，目前僅有一審的一人一罪裁判書，引用區間是2013年至2021年。

不過，林淑芬質疑資料不夠大量，且裁判書或起訴書沒有附上券宗、證據或資料庫不夠，怎麼憑空產出即時分析犯罪事實、證據等段落資料，且如何確保判斷事項仍是由法官把關。

吳三龍說「那就是法官判斷過，一定是法官綜合判斷」，林淑芬則面露不悅稱「我在問什麼，你可能聽不懂」，並向主席表示「覺得我雞同鴨講，不是我聽不懂他、就是他聽不懂我」。

林淑芬指出，她不反對人工智慧，但發展前提是可苛責、負責任，確保被告權益，歐盟通過人工智慧法案時，將AI執法、法律運用列為高風險項目，規定嚴格的事前事後審查、風險評估，更要提出風險降低措施，提供人工智慧系統高品質資料庫，留存活動紀錄，確保得以有效追訴。

林淑芬強調，目前不是提供立稿的問題，講這些話不負責任，如何了解法官參採AI比例高低，加上法官業務繁重，若未察覺錯誤，判斷錯誤風險誰要負擔，怎麼苛責，應該都要有其標準，她強調，司法院說法官絕對沒問題、有信心，但不要在人民信任度低的狀況下，雪上加霜，讓人民對司法更沒信心。