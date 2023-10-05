王柏傑、傅孟柏今（5）日出席影集《美食無間》記者會，2人分別入圍今年金馬獎影帝與男配角，王柏傑今說覺得自己不會入圍，揭獎當下揪女友謝欣穎去吃火鍋，想轉移注意力，但把手機擺在一旁，看會不會響，「我不敢看直播，太殘忍了，但謝欣穎很煩提醒我公布入圍，很怕心情被影響。」一知道入圍後反而鬆一口氣，女友雖開心但也沒有太明顯的表情。

王柏傑透露第一個傳恭喜簡訊給他的是歌后魏如萱，「我們私下是好友，他傳來我也很驚訝，以為她發生什麼事。」第二個傳訊息祝賀他的就是搭檔傅孟柏。傅孟柏說因為男配角先公布，知道自己入圍後就在等王柏傑的名字，很開心可以一起入圍，2人先前已在台北電影獎奪下獎座，彼此惺惺相惜。

本屆金馬影帝入圍者被譽為顏值最高組合，王柏傑笑說：「很高興可以蹭一下他們的顏值。」被問如果得獎會立刻在台上和女友求婚？王柏傑：「先讓我得獎。」

王柏傑剛過34歲生日，生日當天他分享家裡遭小偷，他還原狀況說是女友謝欣穎串通修杰楷、楊祐寧、張孝全等車友要給他慶生驚喜，但手法太拙劣，他一進家門看到家裡凌亂不堪，但大門卻是鎖著沒有被撬開的痕跡，就知道被好友惡整，「謝欣穎還在旁邊演怎麼辦，我就過去把小房間的門打開，叫他們不要躲了。」大夥一起送他一輛「不便宜」的單車當生日禮。