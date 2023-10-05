Google Pixel 8系列搭載Tensor G3晶片，效能大幅提升並能更有效進行AI運算，帶來更多創新功能。Pixel 8能夠運行與首款搭載Tensor晶片的Pixel 6更加精密且複雜10倍的機器學習模型。Google Pixel 8採用6.2吋全新Actua螢幕，螢幕更新率最高可達 120 Hz。Google Pixel 8售價24900元起，提供霧灰色、玫瑰粉和曜石黑共3種顏色可供選擇。Google Pixel 8 Pro 則採用6.7吋高解析度Super Actua螢幕，亮度達Pixel手機史上最高，相機的專業後置三鏡頭也全面升級。Google Pixel 8 Pro售價33,900元起，提供海灣藍、陶瓷米和曜石黑共3種顏色。

台灣大個人用戶事業商務長林東閔表示，手機導入AI應用蔚為趨勢，Google Pixel系列更是運用AI的翹楚，Pixel 8系列擁有歷代最先進AI功能，不只是手機，更像生活助手，AI幫助一鍵修圖、消除影片干擾噪音；Pixel 8 Pro即將推出的「影片強化器」功能，也是透過AI演算法，在低光源下能拍攝清晰影片。Pixel 8 Pro新增溫度感測器，隨時掌握環境溫度，增加安全性。台灣大今年再次電信獨家代理Google Pixel硬體產品，透過近700家實體門市、電信業最大3C垂直電商myfone網路門市等完整通路，及門市myfone科技顧問專業諮詢，讓消費者感受Google AI新技術。

資費部分，Google Pixel 8系列搭配台灣大指定專案月租1399元， Google Pixel 8(128GB)就能0元帶走；申辦指定專案月租1,899元， Google Pixel 8 Pro(128GB) 也可0元入手，VIP用戶續約購機最高折5,000元。台灣大「Disney+」、「mo幣多」等獨門購機方案，最高回饋36,000元momo幣，再送MyVideo、KKBOX、GeForce NOW等最高12個月免費體驗。早鳥預購 Google Pixel 8系列手機，並於指定時間完成申辦專案者，最高贈送Google Pixel Watch 2(LTE)。