台灣港務公司明年持續擴大招兵買馬，預計錄取名額正取122名、備取78名。員級（助理事務員／助理技術員）起薪3萬8150元，師級（助理管理師／助理工程師）起薪5萬4500元，預定於明年進行筆試口試。

港務股份有限公司將進行2024年人才招募，港務公司表示，是因應業務需求和人員退休，為此招考航運管理、貨櫃場站管理、法務、會計、地產、職安衛、資訊、護理、環保、土木、建築、電機、機械等類科。招考職缺地點包含基隆港、台北港、蘇澳港、台中港、高雄港、布袋港、安平港及澎湖港和花蓮港等9個港口。甄試簡章預定於今年11月至12月公告，採分試方式辦理，預計明年1至2月筆試，3至4月口試。

預計招考名額正取122名、備取78名，根據113年度新進從業人員甄試計畫，職缺包含師級及員級，師級須碩士畢業或大學畢業並有3年相關工作經驗，月薪起薪約5萬4500元；員級高中職畢業即可報考，月薪起薪約3萬8150元起，澎湖港另發給地域每月加給7700元、花蓮港則另發每月地域加給630元。