瓜地馬拉最高法院今天駁回總統當選人、反貪腐鬥士阿雷巴洛（Bernardo Arevalo）針對高階司法官員提出的一項訴訟案，他表示這些司法高層密謀阻止他掌權。

法新社報導，64歲的政治素人阿雷巴洛8月贏得總統選舉，預計明年1月就職，將領導這個遭貧窮、貪腐和幫派暴力困擾的中美洲國家。

在瓜地馬拉，外界普遍認為阿雷巴洛矢言打擊貪腐震驚了國家統治精英。

阿雷巴洛6月在首輪投票爆冷出線，贏得決選資格以來，即不斷遭遇阻礙，檢方對他所屬的政黨採取行動，指控其成立過程存在違規行為並做出暫時停權處分。

阿雷巴洛形容針對他的法律行動，相當於阻止他上台掌權的慢動作政變。

檢察官卡魯奇切（Rafael Curruchiche）9月29日和30日指揮安全部隊，查扣由最高選舉法庭（Supreme Electoral Tribunal）保管的選舉材料，據稱是為了調查所謂的投票違規行為。

9月12日，監管選舉的最高選舉法庭總部也遭到類似的突襲搜索。

突襲搜索後，阿雷巴洛對檢察總長波拉斯（Consuelo Porras）、法官歐瑞亞納（Fredy Orellana）和檢察官卡魯奇切提出告訴。

阿雷巴洛要求最高法院採取未具體說明的措施來確保選舉結果，亦即他的勝利。不過法官馬洛奎（Leonel Marroquin）表示，最高法院今天駁回阿雷巴洛的告訴。

原住民抗議人士今天連續第3天封鎖道路示威，要求檢察總長辭職。

阿雷巴洛將接替右翼總統賈麥岱（Alejandro Giammattei），人權團體指控賈麥岱監督對反腐腐檢察官和記者的鎮壓行動，其中許多人被拘留或被迫流亡。（譯者：徐睿承/核稿：劉文瑜）1121005