歐洲聯盟（EU）氣候監測機構「哥白尼氣候變化服務」今天表示，今年預計將成為有紀錄以來最熱的一年，今年迄今全球均溫比平均水準高出攝氏0.52度。

路透社報導，「哥白尼氣候變化服務」（Copernicus Climate Change Service）補充說，隨著氣候變遷將全球氣溫推向新高，短期天氣模式也使氣溫出現變化，1月至9月的全球氣溫比1850年至1900年前工業化時期均溫高出攝氏1.4度。

今年9月是全球有紀錄以來最熱的9月，比1991年至2020年9月平均氣溫高出攝氏0.93度，根據全球氣候分析工具ERA5自1940年來蒐集的數據，相較於以往，全球今年9月異常溫暖。

科學家表示，氣候變遷加上今年出現聖嬰現象（El Nino）天氣模式，使太平洋東部和中部的表層海水變暖，促成近期破紀錄的高溫。

「哥白尼氣候變化服務」副主任勃吉斯（Samantha Burgess）在聲明中說，在創紀錄的炎熱夏季之後，9月出現歷年來前所未見的高溫，打破歷史紀錄，這可能使2023年成為史上最熱的一年，平均氣溫較前工業化時期高出攝氏1.4度左右。

勃吉斯說：「距離聯合國氣候變化綱要公約第28次締約方會議（COP28）還有2個月，採取雄心勃勃的氣候行動從未如此迫切。」

全球去年氣溫比前工業化時期高出攝氏1.2度，但並未打破紀錄；先前紀錄是在2016年和2020年創下，當時全球氣溫比平均水準高出攝氏1.25度。

「哥白尼氣候變化服務」負責人布諾坦普（Carlo Buontempo）告訴法新社：「從氣候觀點來看，我們經歷了有史以來最令人難以置信的9月。這簡直令人不敢相信。」

「氣候變遷不會到10年以後才發生。它正在發生。 」（譯者：劉文瑜/核稿：徐睿承）1121005