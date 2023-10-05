4天國慶連假，不少觀光遊樂園結合國旗元素當賣點，把「藍白紅」三色穿上身，就能免費入園爽玩；或者2人同行，第2人只要銅板價10元；或是服飾具有國旗元素，也能享有門票500有找優惠價。

穿國旗裝免費入園

交通部觀光署統整全台觀光遊樂園優惠方案，10月7日至10日赴柳營尖山埤渡假村，只要身穿「藍、白、紅」國旗色，門票免費；如果只有其中任兩色，也能享有75元優惠價，等同打對折。義大世界祭出「2人同行，第2人10元」；六福村主題遊樂園表示，遊客穿戴有1個手掌大小以上的國旗元素，就能享有499元入園優惠價。

雙十壽星免費玩

東勢林場遊樂區邀請「10月出生或每月10日出生」壽星免費入園，另外憑僑胞卡10月入園，全車享160元優惠價。

主打南洋風情的大路觀主題樂園也祭出，10月10日壽星免費入園；10月份壽星也可享有100元優惠價。

國小以下學童免費入園

西湖渡假村推出國慶連假期間12歲以下兒童免費入園，或是購買雙人野餐888元方案，可搭配2名12歲以下兒童免費入園。

麗寶樂園推12歲以下兒童優惠，入園時出示健保卡，探索世界或馬拉灣雙園擇一，優惠價99元。小人國主題樂園未滿12歲憑健保卡現場購票，可享100元的優惠價。

台東原生應用植物園祭出6歲到12歲100元入園。頑皮世界6歲以下通通免費，6歲以上門票6折起。

小叮噹科學主題樂園推3歲以下免費入園，3歲以上全票可享近乎對折優惠。野柳海洋世界3歲以下免費入園，遊客參與生日卡任務就能參加抽獎。

北部最大室內主題樂園的尚順育樂世界，國慶連假期間身高未滿90公分幼童門票免費。

發票有「8」，門票最低299元

劍湖山世界在國慶期間，遊客拿出112年9-10月份發票，對中1個8，可享499元優惠價；對中2個8，則是399元；對中3個8，只要299元。

其他像是：「台版侏儸紀」九九峰動物樂園遊客在相框前拍攝照片，上傳到粉絲團按讚跟留言，就有機會參加抽獎；主打日式風情的綠舞莊園日式主題遊樂區，遊客在粉專按讚並拍照打卡，牧草免錢；國慶日當天前往雲仙樂園，門票優惠僅250元；遠雄海洋世界網路商城推套票優惠，雙人套票或家庭套票都打78折，設籍宜花東的鄉親10月來玩，門票折300元；九族文化村原價900元門票特價780元，還能免費搭乘日月潭纜車。

九族文化村跟大眾運輸合作，如果搭配高鐵假期，就能免費爽玩跟搭日月潭纜車。購買南投客運九族自由行車票，台中-九族來回加樂園門票千元有找，只要930元。

柳營尖山埤渡假村與台灣好行合作，搭台灣好行菱波官田線或新營客運黃3、黃4，100元就能入園，劍湖山祭出憑台灣好行斗六古坑線票根購票，門票只要450元，約打45折。

搭豐原客運209號公車前往東勢林場遊樂區，門票比照鄉親票，只要60元。搭大眾運輸前往杉林溪森林生態渡假園區，就能享有250元門票優惠價。小叮噹科學主題樂園10月7日至10日，憑任一大眾運輸乘車購票證明，就享有350元優惠價入園。

詳參全台主題樂園網https://www.themepark.net.tw/或洽各觀光遊樂樂園網站。