新人10月6日到中和戶所登記，贈送「長長久久米酒禮盒」，祝福新人幸福長久。（陳慰慈攝）

雙十有4天連假，新北民政局表示，雙十國慶日，諧音寓意「雙喜」及「十全十美」，一直以來都是新人結婚登記的熱選日子之一，提醒新人如欲指定10月10日為結婚生效日，可於10月6日前到戶所辦理結婚登記，新北各戶所並提供雙十早鳥限量婚禮小物，祝福新人甜蜜成家。

民政局長林耀長表示，近年新人喜愛選在特殊或別具真愛密碼寓意的日子登記結婚，浪漫又好記，像是1月1日諧音一心一意、5月20日諧音我愛你、9月9日則是有長長久久之意。民眾可以多加利用「指定結婚生效日」從容完成結婚大事，連假期間就能輕鬆安排甜蜜幸福小旅行。

民政局表示，為祝福新人，新北市18個戶所除準備不同風格的結婚背板為新人製造浪漫氛圍，各戶所今年還推出限量雙十早鳥甜蜜婚禮小物，像是中和戶所贈送「長長久久米酒禮盒」，祝福新人幸福長久，另傳統上米酒也是媽媽坐月子的好幫手，祝新人早生貴子；瑞芳戶所送國旗購物袋及平溪天燈小吊飾，泰山戶所準備了印有「大囍的日子」、「歡囍」及「囍」字的帆布袋，都寓意幸福滿袋，要讓新人將幸福「袋」著走。

另外，三重戶所送毛毯及提袋，暖暖毛毯就像另一半，讓人溫暖在心頭；土城戶所送護手霜香氛禮盒，意味新人彼此「守護」、板橋戶所贈送「筷樂平安套組」象徵新人出雙入對，五股戶所及樹林戶所送日系碗套組與圓形便當盒組，滿滿心意，祝福新人幸福圓滿、永浴愛河。

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