小犬颱風襲台，全國今（5）日僅北北基桃未放假，由於新北市長侯友宜為拚總統選舉請假至年底，也因此遭民進黨立委林俊憲酸「早給自己放了假」。對此，國民黨新北議員黃心華則比較民進黨總統參選人賴清德與侯友宜今日舉動，直言誰比較關心颱風災情與人民生命財產安全，可見一斑。

林俊憲表示，全台灣今僅北北基桃沒放颱風假，北部地區雖不到南部、東部狂風暴雨的程度，但也相當有感。由於侯友宜昨參加國民黨舉辦的國慶酒會，林俊憲批評，當新北市民正在煩惱出門該怎麼辦時，結果看到本該坐鎮應變的市長，居然站在台上笑著喝紅酒，「再仔細一想發現他早就給自己放了假」。此外，今日民進黨也開記者會酸，侯是新北唯一放假的人。

對此，黃心華今在臉書提到，綠營時不時就開奇怪的戰場，開始炒北北基桃沒放颱風假，只有侯放颱風假。「要比，我們就認真比」，黃心華提到侯友宜今天取消原訂公開行程，持續關心新北市整備狀況；反觀賴清德不關心災情，去出席「同舟共濟賴清德後援會」行程。黃心華直言，誰比較關心颱風災情與人民生命財產安全，可見一斑。

黃心華強調，中央氣象署表示北北基桃既不在陸警範圍內，風雨相關數值也未達停班停課標準，因此未放颱風假也符合中央規定、科學標準。黃心華認為，台灣必須盡量以科學為本，才有辦法跳脫政治口水，這類的爭吵實在無聊。

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