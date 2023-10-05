賴清德要支持者為這兩件事給馬英九鼓掌 。張鍇乙攝

選戰進入100天，民進黨總統參選人賴清德今出席「同舟共濟賴清德後援會」，足足講了近24分鐘；對於前總統馬英九不參加國慶，賴清德認為馬英九「很奇怪」、「誤會很大」，更要現場支持者為馬英九總統任內出訪自我介紹稱「I am the president of Taiwan」，及鼓勵馬英九參加國慶，兩度給予「掌聲呵咾（誇獎）幾勒」；現場隨即熱烈鼓掌。

賴清德致詞時提到，同濟會後援會成立舉辦在選舉倒數一百天，他認為意義重大，大家團結守護台灣，他認為團結有三層意義。其中第二層次他說，就是「國內要團結」。

賴清德說，朝野合作很重要，國慶日要來了，可是很可惜，前總統馬英九不來參加國慶，「其實我是希望他能參加，他是前任總統，參加國慶有很重要的意義，他現在不要參加，在野黨也說不參加，這樣台灣就不團結了」。

他說，國慶日是國家的慶典，前任正副總統跟現任正副總統，及各政黨主席，若沒有特別的事，都一定會參加，展現團結一致。

賴清德指出，馬前總統說，蔡英文總統就任後，國慶日的識別標誌，英文名是「Taiwan National Day」，但馬沒注意到中文都是「中華民國國慶」；但行政院陳建仁說，「這已經第三年了，前兩年你都參加，現在不參加，怎會發生這種事情？」大家覺得奇怪？實在沒必要，大家要繼續參加。

他接著說，今天游院長也說，國慶主辦單位是立法院，大會主席都是立法院院長，幕僚機關是內政部，所以游院長說，2010年，馬英九當總統時，雙十國慶的識別標誌，英文已經用「Taiwan」，所以用「Taiwan」為識別標誌，不是蔡英文總統開始，是馬前總統時代就開始，所以這「誤會很大」、「誤會很大」。

賴清德說，不只如此，2009年馬英九當時是總統，去薩爾瓦多參加慶典，遇到當時美國國務卿希拉蕊，馬上自我介紹，「I am the president of Taiwan」，說他是台灣總統，「給馬前總統掌聲、鼓勵、呵咾（誇獎）幾勒」。全場掌聲響起。

他說，在國際上自我介紹說自己是台灣總統，在總統任內雙十國慶英語也用「Taiwan」，蔡總統上任「Taiwan National Day」，「三年來，你前兩年都參加，今年說不參加，那未免太奇怪吧」。

賴清德表示，他說要團結，平時跟選舉都要團結，「掌聲鼓勵馬前總統，來逗陣來參加，大家團結作伙」。台下再度響起熱烈掌聲。

賴清德強調，「團結人家才會看不起我們」，中國飛機、軍艦駛來台灣身邊，是空時不空日，「國際上是對我們要打要壓，不是只有民進黨的人，受影響是2300萬人」。所以在面對中國增加壓力，影響台灣，台灣應該要展現，更加團結的力量，只要團結，中國就不會看不起我們。