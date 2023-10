賴清德要支持者為這兩件事給馬英九鼓掌 。張鍇乙攝

選戰進入100天,民進黨總統參選人賴清德今出席「同舟共濟賴清德後援會」,足足講了近24分鐘;對於前總統馬英九不參加國慶,賴清德認為馬英九「很奇怪」、「誤會很大」,更要現場支持者為馬英九總統任內出訪自我介紹稱「I am the president of Taiwan」,及鼓勵馬英九參加國慶,兩度給予「掌聲呵咾(誇獎)幾勒」;現場隨即熱烈鼓掌。

賴清德致詞時提到,同濟會後援會成立舉辦在選舉倒數一百天,他認為意義重大,大家團結守護台灣,他認為團結有三層意義。其中第二層次他說,就是「國內要團結」。

賴清德說,朝野合作很重要,國慶日要來了,可是很可惜,前總統馬英九不來參加國慶,「其實我是希望他能參加,他是前任總統,參加國慶有很重要的意義,他現在不要參加,在野黨也說不參加,這樣台灣就不團結了」。

他說,國慶日是國家的慶典,前任正副總統跟現任正副總統,及各政黨主席,若沒有特別的事,都一定會參加,展現團結一致。

賴清德指出,馬前總統說,蔡英文總統就任後,國慶日的識別標誌,英文名是「Taiwan National Day」,但馬沒注意到中文都是「中華民國國慶」;但行政院陳建仁說,「這已經第三年了,前兩年你都參加,現在不參加,怎會發生這種事情?」大家覺得奇怪?實在沒必要,大家要繼續參加。

他接著說,今天游院長也說,國慶主辦單位是立法院,大會主席都是立法院院長,幕僚機關是內政部,所以游院長說,2010年,馬英九當總統時,雙十國慶的識別標誌,英文已經用「Taiwan」,所以用「Taiwan」為識別標誌,不是蔡英文總統開始,是馬前總統時代就開始,所以這「誤會很大」、「誤會很大」。

賴清德說,不只如此,2009年馬英九當時是總統,去薩爾瓦多參加慶典,遇到當時美國國務卿希拉蕊,馬上自我介紹,「I am the president of Taiwan」,說他是台灣總統,「給馬前總統掌聲、鼓勵、呵咾(誇獎)幾勒」。全場掌聲響起。

他說,在國際上自我介紹說自己是台灣總統,在總統任內雙十國慶英語也用「Taiwan」,蔡總統上任「Taiwan National Day」,「三年來,你前兩年都參加,今年說不參加,那未免太奇怪吧」。

賴清德表示,他說要團結,平時跟選舉都要團結,「掌聲鼓勵馬前總統,來逗陣來參加,大家團結作伙」。台下再度響起熱烈掌聲。

賴清德強調,「團結人家才會看不起我們」,中國飛機、軍艦駛來台灣身邊,是空時不空日,「國際上是對我們要打要壓,不是只有民進黨的人,受影響是2300萬人」。所以在面對中國增加壓力,影響台灣,台灣應該要展現,更加團結的力量,只要團結,中國就不會看不起我們。