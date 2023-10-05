2024總統大選只剩100天，藍、白、綠競爭或合作動作不斷。有綠媒今（5）日公布最新民調，在三腳督情況下，民進黨參選人賴清德以32.2%領先，民眾黨參選人26.8%次之、國民黨侯友宜則為20.0%。因柯文哲近期拋出藍白合比民調的倡議，從該民調中可以看出，侯跟柯的支持度差了6.8%。但若賴清德與「另一組」PK，結果竟以29.6％比45.4%慘輸！

據《三立新聞網》今（5）日報導，該民調調查時間為10月1日至3日，在四腳督中，賴清德支持度30.9%居首，柯文哲24.2%排第二，侯友宜17.8%為第三，鴻海創辦人郭台銘則以11.6%吊車尾。

該民調也有做「藍白整合」題目，支持「侯柯二人整合」占25.5％、該整合下面「侯正柯副」占14.0%最高、「柯正侯副」8.9%居次、另有2.7%為「誰正副都可」。

另針對「若賴清德以外的參選人，最後整合成一組人選，在賴清德與「另外一組」人選當中，請問您會支持誰來當我們的總統？（另一組人選不限定如何組合）」題目，結果力挺賴清德僅有29.6％，支持整合後人選高達45.4%，剩下「選不出人選」占25.0%。

上述民調為三立電視台委託山水民意研究股份有限公司執行，調查對象是全國20歲以上民眾，該民調為手機電話混合民調，最後完成樣本數達1000份，手機占500份、家戶電話占500份，在95％的信心水準下，抽樣誤差約在正負3.1個百分點。加權方式則依內政部人口統計資料，進行地區、性別、年齡層加權，以符合母體結構。