俄羅斯遠東地區最近傳出一起駭人事件，一位高齡80歲的老奶奶日前到醫院做身體檢查，醫生卻意外發現，她的腦部竟然插著一根長約3公分的細針，推測可能是當年她的父母殺嬰未遂所致。

據《衛報》、《紐約郵報》報導，庫頁島（Sakhalin）衛生部4日透過社群媒體Telegram公開這位老太太的腦部掃描照片，可以看見一根針從左邊頭頂插入，幾乎貫穿半個大腦，相當驚悚。

A Russian woman lived with an inch-long needle in her brain for 80 years, likely because her parents tried to kill her as an infant, doctors say https://t.co/hioN6jMNSq — Insider Healthcare (@HealthInsider) October 5, 2023

事實上，這是二次大戰期間常見的「殺嬰手法」。官員表示，當時許多人家中面臨無米可炊的困境，為了少一張口吃飯，許多父母會將細針插入嬰兒的囟門，破壞大腦。當小嬰兒長到2個月大時，囟門閉合，就能掩飾犯罪痕跡，而嬰兒也會跟著死亡。

但這名老奶奶卻意外逃過一劫，細針並未達到預期效果，整整80年過去，也沒有對她造成任何頭痛或不適，堪稱奇蹟。也因為如此，醫生決定不進行手術把針取出，並將持續監測她的身體狀況。