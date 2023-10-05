中視《飢餓遊戲》入圍第58屆金鐘獎「益智及實境節目主持人獎」，主持群孫協志、王仁甫、許孟哲、蔡黃汝、峮峮今（5日）到台中出外景，孫協志說如果得獎的話，該犒賞的一定要，坦言：「我們真的很努力。」並提議每位主持人加薪1萬，爆料節目7周年從未加薪過，只是面對勁敵環繞，5人立刻改口笑稱加薪只是隨口說說，「入圍就很棒了」。

孫協志、王仁甫、許孟哲、蔡黃汝、峮峮今年將與《綜藝玩很大》吳宗憲、KID、坤達、《哈囉！毛小孩》陶晶瑩、許富凱、郭書瑤、黃偉晉、曹佑寧、《一字千金 筆武大匯》曾國城、《老少女奇遇記》楊貴媚、鍾欣凌、嚴藝文爭獎，王仁甫說：「王仁甫說主持人獎其實看評審，我們沒辦法知道評審想什麼，但評審給我們肯定入圍很感動。」

《飢餓遊戲》今年也入選「最具人氣綜藝節目獎」，孫協志去年曾對金鐘人氣獎的投票機制開砲，他今表示今年有改善，改LINE投票，一帳號一票，「如果制度是好的，基本上不會有太大的爭議，去年我會講，對於這個事件的公平性，我會希望主辦單位更在意這件事，大家對這獎項會更重視。」

5人直指製作人要求他們拉票，因節目月底要去澳門錄7周年企劃，孫協志建議人氣獎得獎的話，拱製作人跳澳門塔，製作人豪爽答應，卻也說若沒得獎，5位主持人選一位跳，令主持群直喊不妥。