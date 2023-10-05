民進黨總統參選人賴清德今出席「同舟共濟賴清德後援會」，賴清德致詞時，以美國眾議院院長麥卡錫遭罷免一事為例強調，麥卡錫不願美國政府關閉，遭到民主黨、共和黨合作罷免，麥卡錫被罷免國家要進步，政府不能關，被罷免並不怨嘆，因為做了對的事情，這樣的格局值得大家稱讚。

這場後援會成立，行政院副院長鄭文燦、前民進黨主席卓榮泰也受邀到場致詞。賴清德表示，同舟共濟的意義正是「團結一致，共度困難」。賴清德也以團結三大層次，呼應同舟共濟後援會的精神，包括民主力量要團結、國家朝野要團結、世界民主陣營要團結。賴清德強調，只要同舟共濟、團結一致，即便面對中國威脅，台灣也不必害怕，未來他也將持續團結社會各界力量，促進台灣的民主和平與繁榮發展。

賴清德著說，明年的選舉將會影響國家未來方向、民主憲政延續以及印太的和平穩定，而他也知道，單靠民進黨的力量將力有未逮，於是他推出跨黨派、跨世代、跨領域的民主大聯盟，連結台灣社會更多的民主力量，共同承擔與打拚。

至於第二層次，他說，國家要團結。執政黨推動國家建設、服務人民，在野黨則要監督政府，「無論朝野，都是為了人民」。「希望馬前總統看見國家需要，面對中國威脅，朝野一定要團結，不要為了任何原因就不來國慶日」。

第三，他說，世界民主陣營要團結。台海和平是全世界繁榮發展最關鍵因素，因此即便是過去相對親中的國家，至今也已經逐步團結，往民主陣營國家靠攏。賴清德也以日本提高軍事預算佔比，以及南韓總理尹錫悅曾說「北韓的威脅，不單是南韓的問題，正如中國的威脅，不單是台灣的問題，而是全世界的問題」等為例表示，只要全世界同舟共濟、團結一致，面對中國威脅，台灣社會也不必再害怕。賴清德也說，未來他也將會持續守護台灣，促進台灣的民主和平與繁榮發展。