台北市長蔣萬安5日進入議會進行施政報告，並於會前接受訪問。蔣萬安表示，從流感疫苗開打至今，接到非常多民眾反映對於高端疫苗有所疑慮，甚至不希望師打高端疫苗，因此即日起會增購非高端廠牌的疫苗，會透過台北市政府相關經費來增購，希望流感流行這段期間，一定要鼓勵民眾趕快施打流感疫苗。

蔣萬安說，流感疫苗開始施打至今，接到非常多的學生、家長與年長者陳情反映，對於這次高端疫苗有所疑慮，甚至不希望師打高端。因此從第一天開始，就要求衛生局讓民眾有知的權利，並且從即日起增購非高端疫苗的廠牌，這部分會透過台北市政府相關經費來增購。

蔣萬安強調，希望流感流行這段期間，一定要鼓勵民眾趕快施打流感疫苗，因為這是目前專家學者一在呼籲，今年流感可能非常盛行嚴重，所以這部分特別不管孩子、家長或教保人員，特別年長者，特別是高風險慢性疾病的朋友，都希望他們能夠預先施打流感疫苗，這是非常重要目標。

至於針對前一天颱風小犬來襲，卻請假參與國民黨國慶酒會一事，蔣萬安則表示，隨時都有與各局處即時聯繫，局處也都有通報各種情況，他都有即時掌握北市颱風情況。蔣萬安強調，市府各單位不只有在EOC召開跨局處會議，也因應颱風來襲有三級加強開設，這些政策都持續執行，各種防颱作為都持續落實。

而在進入議會之前，蔣萬安也遇到建成綜合大樓下游包商的陳情，蔣與工務局長黃一平也一同接下陳情書。