世界自由民主聯盟與亞洲太平洋自由民主聯盟5日在北市聯合舉行2023年世盟年會暨第64屆亞盟年會，主題為「自由民主、 邁向和平」，共計30個國家與區域、組織50多人參加。（張鎧乙攝）

世界自由民主聯盟與亞洲太平洋自由民主聯盟5日在北市聯合舉行2023年世盟年會暨第64屆亞盟年會，主題為「自由民主、 邁向和平」，共計30個國家與區域、組織50多人參加。（張鎧乙攝）

世界自由民主聯盟與亞洲太平洋自由民主聯盟今天在台北市聯合舉行2023年世盟年會暨第64屆亞盟年會，大會主題為「自由民主、 邁向和平」，世盟總會長饒穎奇及世盟中華民國理事長兼亞盟理事會主席曾永權，邀請世亞盟各國分會會長、主席、各國國會議員及外賓，共計30個國家與區域、組織50餘人參加，外交部次長田中光親臨致詞。

參加這次會議外賓，包括美國華盛頓哥倫比亞特區影子參議員史特勞斯（Mr. Paul E. Strauss）、英國上議院副議長羅根（Hon. Lord Dennis Rogan）、帛琉眾議院副議長倪鹿璽（Hon. Lucio Ngiraiwet）、帛琉眾議院議員卡奈伊（Hon. Gibson Kanai）、印度國會聯邦院議員辛珊傑（Hon. Sanjay Singh）、愛爾蘭國會參議員威爾森先生（Mr. Diarmuid Wilson）、貝里斯眾議員兼農村轉型、社區發展、勞工和地方政府部長拉米雷斯（Hon. Ramiro Ramirez）、馬爾他騎士團駐諾魯大使杜允士（Hon. Amb. Dr. Fabrizio Bozzato）、印度德里國家首都轄區立法議會議員喇瑪丹（Mr. Madan Lal）、巴拉圭前副總統賈司迪優尼（Hon. Luis Alberto Castiglioni）、西班牙前國會議員巴紐（Hon. Francisco Vano Ferre）、德國前國會議員費雪（Hon. Axel Fischer）及聯合國非政府組織「尋求解決全球問題公民組織」會長與聯合國裁軍和平暨安全非政府組織委員會主席納茲（Mr. Bruce Knotts）、紐西蘭奧克蘭商學院校長斯特梅特（Dr. Leendert Johannes Stemmet）等。

饒穎奇表示，去年俄烏戰爭爆發，至今一年七個多月以來，烏克蘭人民飽受威權主義國家侵略之苦，世界各國因為對俄羅斯實施經濟與金融制裁，導致全球石油及天然氣價格上漲、通膨嚴重，全球經濟重挫。俄羅斯對烏克蘭的入侵，不尊重聯合國憲章規範的國家主權概念，顯現西方自由民主陣營遭受極權主義政權嚴重挑戰，再次凸顯自由民主與集權統治的消長。

饒穎奇指出，這種明目張膽的侵略行動和粗暴的掠奪行為，如果聯合國再不團結起來，加以有效制止，只會更進一步誘發世界各地產生更多類似的血腥侵略行為，以致世界永無寧日的一天。我們要呼籲美、英、法、德、中國大陸、印度，應暫時放下自身國家利益，不要獨善其身，主動邀請俄烏領袖協商談判，以公正無私，犧牲小我，完成大我的態度，解決紛爭，共謀世界和平。

亞盟理事會主席曾永權指出，自由和民主不僅是國家體制，更是世界普世價值。自由和民主的特點，是保障人民參與決策的權利，鞏固人民對政府的信任，確保政權不被少數人所壟斷。人民進而有權表達意見，減少社會動盪和衝突的可能，唯有和平才能確保經濟持續發展，保障人權以及生命與財產的安全。我們應堅定自由民主的信念，時刻警惕來之不易的和平，在世界各地扮演更重要的角色。

曾永權強調，2023年3月美國智庫自由之家自由度評比，台灣獲得94分高分，與去年同分，繼續名列為最自由國家之一。此項殊榮是政府和全國人民，經年累月努力的結果，成為舉世公認的榮耀與成就。我們將更以台灣自由民主實踐的經驗，藉由世亞盟的推動，促進世界自由民主與和平的發展。

世盟在全球擁有130餘國家分會，在中華民國的無邦交國家，擁有許多分會，這些無邦交國分會會長，多半由國會議員或仍積極參與政治活動的卸任國會議員出任，副會長由當地台商或僑領擔任，如菲律賓分會副會長吳民民、廖明炤，英國分會副會長沈為霈及林玉麟、西班牙分會副會長李耀熊、墨西哥分會副會長李美蘭、尼加拉瓜分會副會長邱倚星、香港分會會長陳自創及澳門分會會長林啟明等，不但貢獻良多，更對中華民國外交工作具有相當程度貢獻。