新鮮現烹煮的帝王蟹鍋，蟹肉鮮甜飽滿，湯頭濃縮了食材精華。（台南大飯店提供）

台南大飯店歐式自助餐限時推出「蟹逅秋韻」，10月的假日加碼供應超長松葉蟹腳。（台南大飯店提供）

「熱情仲夏：火龍果鳳梨堡」嚴選宜蘭當地的火龍果、黑米、膽肝等食材製作，傳遞在地接軌國際的美好滋味。（宜蘭力麗威斯汀度假酒店提供）

「熱情仲夏：火龍果鳳梨堡」榮獲「2023年宜蘭勁好TOP10」網路人氣獎第1名殊榮。（宜蘭力麗威斯汀度假酒店提供）

邁入豐收的秋季，南北兩地的飯店近期都推出期間限定的新料理迎接秋天到來，也幫饕客的味蕾換季。台南大飯店推出「蟹逅秋韻」饗宴，秋蟹、燒烤、啤酒全都無限暢饗，最低每人980元起即可大啖秋蟹鮮美滋味。宜蘭力麗威斯汀則是以宜蘭在地特色食材打造「火龍果鳳梨堡」，這款粉紅色漢堡還拿下「2023年宜蘭勁好TOP10」網路人氣獎第1名，好滋味迎來高人氣。

秋蟹季節來臨，台南大飯店歐式自助餐即日起至10月31日限時推出「蟹逅秋韻」，無限供應帝王蟹、松葉蟹、龍蝦等新鮮海味，還有美味烤物、啤酒等無限爽吃。平日限定的帝王蟹鍋採用帝王蟹裡TOP1的鱈場蟹現場烹煮，蟹肉與湯頭極為鮮甜可口；假日限定的松葉蟹腳，用手掰折拉出鮮嫩蟹肉，療癒度爆表。

此外，餐廳還提供頂級個人龍蝦鍋、富含蟹黃的黃金蟹、肉質細緻的藍蟹，現做蟹肉手卷與餐檯隨機出餐的避風塘蟹、乾燒蟹身等特色料理，都是不能錯過的季節美味。另有烤秋刀魚、烤中卷等美味燒烤，再加上多款啤酒與無酒精飲品隨機供應，讓饕家食客無限享用，在府城與秋日來場美麗「蟹」逅。

台南大飯店的歐式自助餐每月都會更新主題料理，吸引不少高雄與嘉義民眾前往用餐；10月主打秋蟹美饌，業者表示客人迴響頗大，近期透過電話詢問的客人增加了3成，加上雙十連假助攻，相信會拉抬餐廳營收。「蟹逅秋韻」饗宴平日午餐每人980元、平日晚餐1080元，假日午、晚餐每人1280元，皆須加收1成服務費。

宜蘭力麗威斯汀近期推出「熱情仲夏：火龍果鳳梨堡」，粉紅麵包體夾入番茄、生菜、漢堡排、起司等多樣食材，色彩繽紛吸睛。這款「火龍果鳳梨堡」日前拿下「2023年宜蘭勁好TOP10」網路人氣獎第1名，嚴選宜蘭當地食材製作，傳遞在地接軌國際的美好滋味。

「火龍果鳳梨堡」選用2023年蘭陽紅龍果評鑑冠軍的員山鄉在地火龍果與冬山農會特選黑米，結合火龍果汁調和麵粉，製作出蓬鬆、同時帶有嚼勁的粉色漢堡麵包。最特別的是將宜蘭名產、口感細膩粉嫩的的膽肝融合牛肉漢堡排，反覆摔打出肉排的彈性並以大火煎烤，厚度約1.5公分的膽肝牛肉漢堡排，肉質緊實焦香，肉汁飽滿甘甜，依序擺上番茄、起司、美生菜及新鮮鳳梨片，肉排香氣延伸熱帶水果酸甜滋味，口感層次豐富。即日起供應至12月31日止，售價420元加1成。

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