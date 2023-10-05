台中市烏日區坤悅夢想城社區受社會局輔導試辦樂齡關懷據點，常舉辦各項手作課程、健康促進活動，讓長輩就近學習、交誼。（潘虹恩攝）

台灣將邁入超高齡社會，台中市社會局輔導烏日區坤悅夢想城社區成立樂齡照顧關懷據點，經過數月試辦，5日舉辦成立發表會，成為台中第3個管委會成立的社區照顧關懷據點，盼未來在社區中提供樂齡服務，讓長輩就近學習、交誼，同時帶動更多社區加入。

坤悅夢想城社區受社會局輔導試辦樂齡關懷據點，在社區舉辦各項手作課程、健康促進活動，5日上午舉辦正式成立發表會。現場作品包括用回收酒瓶創作的星空燈瓶、回收玻璃罐與黏土製成的筆筒，回收油製作的肥皂等，展示出社區長輩學習的豐碩成果。

社區主委曾俊嘉說，社區已成立第7年，很高興有機會獲社會局輔助成立關懷據點，期間碰到很多困難。首先是如何設法讓不喜出門的長輩願意踏出門參加活動，其次則是招募志工都不易，因為社區每位居民都有各自的工作，要大家一同下來參與除管委會以身作則外，也要靠一次次活動舉辦成功的過程創造向心力。

他說，原本在社區感受的氛圍，鄰居之間比較冷漠一些，經過課程和活動後變得更熟悉親密，這是志工和住戶共同努力的成果，希望後續可以讓更多人願意走出門憶起參加。

社會局長青福利科長蘇嫻敏說，台中市共有476個關懷據點，其中結合公寓大廈的據點僅3座，夢想城是第3座。由於許多公寓大廈住戶多長者也多，市府努力推動在公寓大廈成立關懷據點，不僅可以利用社區公共空間，也能號召住戶參加志工行列一同照顧社區長者，也讓長者就近在社區學習、交誼。

市議員吳瓊華則說，2年後台灣將進入超高齡年代，公寓大廈結合關懷據點會成為未來趨勢，讓社區長輩能就近獲得照顧關懷，也讓年輕人安心上班，減少高齡化的問題，希望可以帶動更多社區加入成立關懷據點的行列。