新北市政府消防局特種搜救大隊領犬員羅浩芳及搜救犬Amei帶著全國搜救犬界的希望，遠赴奧地利參加IRO(International Rescue Dog Organization)於112年9月27日至10月1日舉辦的MRT(Mission Readiness Test)認證，並在全世界的優秀隊伍中，以優異成績通過測驗，順利取得國際上最難的認證任務，拿下我國搜救犬史上的最佳成績。

領犬員羅浩芳及搜救犬Amei作為新北搜救犬隊的一員，在過去幾年發生的重大災害中如110年太魯閣號列車出軌事故及111年花蓮玉里地震民宅倒塌，總能在現場看到他們的身影，不光如此，他們積極參加各種搜救犬認證，在取得國內比賽的最高認證成績後，基於想拓展國際視野及驗證我國在搜救犬訓練的成果，因此積極備戰，挑戰搜救犬界認證的最高殿堂。

MRT認證是搜救犬最困難的救援任務能力認證，羅浩芳獲獎後相當興奮。(新北市消防局提供)

MRT認證是搜救犬最困難的救援任務能力認證，Amei獲得最高榮譽。(新北市消防局提供)

MRT認證是搜救犬最困難的救援任務能力認證，原定賽程為48小時內不間斷執行9個不同場次的搜索(含1場夜間搜索)，但各國參賽組別眾多改以24小時內完成所有搜索場次，更增加此次測驗難度，過程中除考驗搜救犬體技能外，對於領犬員的戰術應用、緊急應變能力、犬隻急救處置及搜索標記等能力要求也相當高，在總場次預設的受困者中必須至少找出70%以上的待救者為及格標準。全世界共有36組報名參加，最後包括臺灣在內僅14組通過認證，這是臺灣隊史上首次在國外考場通過MRT測驗的隊伍。

消防局李清安表示，搜救犬隊以往優異的表現有目共睹，尤其領犬員羅浩芳對於搜救犬的訓練不遺餘力，此次能夠順利前往奧地利參與國際比賽也特別感謝民間團體的資源挹注、協會的幫忙及相關隨團成員的協助，認證得以順利進行。

在預設的受困者中，搜救犬必須至少找出70%以上的待救者為及格標準。(新北市消防局提供)

李清安並強調這次新北搜救犬代表隊的領犬員及搜救犬皆為女性陣容，顛覆以往消防陽剛之刻板印象，通過這次的認證，不僅代表臺灣在國際搜救犬舞台上占有一席之地，並且會列在國際搜救犬組織(IRO)及聯合國救災資料庫中，未來倘若有國際人道救援的需求時，可優先直接指派此組人犬參與國際人道救援任務，到災區現場協助搜索任務，更是新北參與國際人道救援工作最佳軟實力的展現。