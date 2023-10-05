迎戰國慶焰火龐大人潮，台灣大哥大力挺國家重要慶典，除贊助國慶焰火活動，更於主會場佈署4G、5G共計12台行動訊號車及臨時站，同時優化鄰近熱點近千座既有基站容量配置，擴充超過平常10倍網路傳輸容量，出動200名工程師輪班待命，確保通訊品質穩定，民眾打卡、直播分享國慶焰火零時差。

今年台中市政府規劃多場域觀賞地點，除了主會場，更多達16處觀賞點，包括逢甲大學田徑場、中國醫藥大學聯外道路等，以及西屯、北屯、南屯、大雅、后里及豐原等行政區，不僅活動地點鄰近市區，除了焰火外更有一系列表演活動，預計將比往年湧現更多人潮。台灣大哥大以堅實的通訊技術綿密佈署，滿足國慶焰火施放期間，尖峰時刻使用行動上網數據的流量需求。

台灣大哥大長期支持國內藝文觀光活動，深耕台灣觀光、影視、體育和藝文等多元領域。在國家級節慶盛事，除了力挺國慶焰火活動、自2018年起贊助全台最悠久的《台北燈節》外，同時，今年也是第15年台灣大哥大與日月潭國家風景區管理處共同舉辦《台灣大哥大日月潭花火音樂會》，展現企業對台灣文化活動的承諾與貢獻。邀請民眾於雙十連假後，10月21日到南投日月潭一同享受湖光山色，被譽為準歌后接班人的實力派小天后艾薇、實力唱將卓義峯，與75人編制的超熱血樂興之時管絃樂團將帶來音樂盛宴，還有長達480秒的璀璨煙火秀在日月潭湖畔星空釋放。