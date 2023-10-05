《搜狐網》運勢專欄點名獅子座、天蠍座、雙子座魅力十足，不過脾氣卻很古怪，獅子時常為了一點小事就發火；天蠍愛恨分明，對敵人毫不留情；雙子喜歡追求新事物，同時也容易焦慮，讓身邊的人摸不透。

▍獅子座

獅子座非常有自信，天生具有領導魅力，對於理想相當執著。熱情如火的獅子能夠燃起身邊朋友的鬥志，同時也容易為了一點小事發火，卻不會為了大事動怒；不過無論如何，都無法掩蓋獅子散發出來的光芒，魅力四射但脾氣古怪。

▍天蠍座

天蠍座不會輕易展露實力，雖然外表冷漠，不過內心非常熱情，有時候顯得有些孤僻。天蠍愛恨分明，對待朋友真誠，對敵人毫不留情，這樣的特質讓他們在感情中往往走得比較辛苦。

▍雙子座

雙子座讓人難捉摸，既有陽光的一面，也有陰沉的一面；可以是很好的朋友，也可能是棘手的對手。雙子天生有雙重性格，在生活中多變、充滿魅力。聰明的雙子總能在第一時間鎖定新鮮事物，在社交場合中頗受歡迎，不過也容易因此焦慮不安。