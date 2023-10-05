國民黨台北市議員徐巧芯（圖）5日再度釋出前海軍顧問郭璽錄音檔，說明潛艦國造是超級大弊端，更質疑前海軍顧問郭璽洩露機密。（鄧博仁攝）

國民黨台北市議員徐巧芯今下午公布「錢見國造EP4、5錄音檔」，提出她指控前海軍顧問郭璽為組人頭公司接下潛艦國造案，向韓國顧問團隊洩露機密的證據。徐巧芯痛批，潛艦國造小組召集人黃曙光應該盡速出面說明他聘來的顧問這種行為，算不算賣台。

徐巧芯公布的錄音檔中，郭璽像韓國顧問提到，「我看你再找天王老子來，有誰能幫你找到錢」、「多麼厲害的團隊，人家連看都不看的」，就洩露機密部分，郭璽甚至說出，「我現在跟你講的都是非常機密的事」、「現在台船馬上要接另一個案子，叫Life Extension Programme，LEP把2條就潛艦要重新翻修的」等。

國民黨台北市議員徐巧芯提出關鍵錄音，直指前海軍顧問郭璽為接下潛艦國造標案，向韓國顧問團隊洩露造艦機密。（蔡宗穎攝）

徐巧芯痛批，從郭璽說的話來看，難道第1艘潛艦找的就是他自己認可過，不是最專業團隊建造出來的潛艦，那後續第2到8艘的潛艦專業性當然存疑。另外，就郭所稱「出去絕對不要講」部分，指的就是劍龍級延壽案，她指出，明明都是機密，國會與媒體隔了1年才知道，但郭璽卻在2021年11月就將需要哪些人及裝備等機密，洩露給軍火商。

徐巧芯點名黃曙光表示，他應該為了自己聘的顧問私下組人頭公司撈錢，甚至為了撈錢把機密洩露給韓國人這些事出面說明，更該調查錄音內容是否涉及外患罪。

針對郭璽對徐巧芯外表做文章一事，徐巧芯說，她是政治人物，不需要時刻注意自己的容貌，只有新老男人會挑惕女性的外表、身材，就是因為罪證確鑿，無話可說才能拿他人長相開玩笑。她怒斥，若要直球對決，郭應該提出具體事項與她的施政結果攻擊，這種做法只會讓人覺得郭已無話可說。