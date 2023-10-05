由於美國將維持高利率一段時間，主要是看通膨下來速度如何，若下降很緩慢，高利率維持期間就會拉長，因此，國內是否降息，要看整體通膨情況。在經濟成長率方面，央行表示，第3季及第4季應該會好一點，雖然央行下修全年成長率至1.46％，看今年應能「保一」，除非第4季經濟表現嚴重不如預期，才可能連1％都失守；相對來看，若成長優於預期，也可能高於1.5％，整體仍有不確定性，特別是當前時間預測難度較高，因此，第4季全球消費力道是否有明顯回溫為近期關注重點。

從量價的角度來看，雖然今天量能較前一天放大，不過由於整體量能仍不足月均量，盤勢偏向跌深反彈，指數往上半年線反壓仍是有壓力，不過由於5日線再度收復，加上不論從集中市場或是櫃買中心來看，上漲家數都是下跌家數的二倍以上，日KD指標往上開口再度擴大，RSI指標回到50多方區，短多掌控盤面，不過反彈的強度仍需觀察量能是否回溫，若量能能夠回溫超過月均量之上，預期整體反彈氣勢將較強。