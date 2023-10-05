隨著健康意識抬頭，許多人平常都有服用保健食品的習慣，但若懂得正確搭配，就可以獲得更好的健康功效。對此，營養師張嘉榕就盤點6種保健食品組合，包括鈣加鎂、魚油加葉黃素，以及維生素C分別和鐵、鋅、膠原蛋白、兒茶素等搭配，都能發揮更好的效益。

張嘉榕在臉書專頁「Angela營養師」發文，分享一起吃更加分的6組保健食品搭配：

1、鈣加鎂：為放鬆好夥伴，這2種營養素可維持肌肉收縮和神經正常功能，一起吃有助放鬆、舒緩情緒，間接幫助好睡。

2、鐵加維生素C：補鐵能幫助缺鐵性貧血造血，而維生素C有助於提高鐵的吸收率。此外，張嘉榕補充，鐵也可與維生素B群搭配，包含B6、B12、葉酸也都與紅血球的形成有關。

3、魚油加葉黃素：兩者皆為脂溶性營養素，魚油有助葉黃素吸收，同時也對改善眼睛乾澀、疲勞有一定程度的幫助。

4、膠原蛋白加維生素C：維生素C有助促進膠原蛋白的合成。膠原蛋白是一種蛋白質，主要存在於人體的結締組織，對皮膚跟骨骼有好處。

5、鋅加維生素C：都與免疫力有關，同時也參與膠原蛋白的合成，讓美麗更加分。另外，張嘉榕提到，鋅加維生素A也有助傷口癒合，增進皮膚與黏膜健康。

6、兒茶素加維生素C：維生素C可增加兒茶素的吸收，飲用綠茶時，不妨可擠一點檸檬和柳橙。兒茶素屬於黃酮類化合物的一部分，具抗氧化效果，可以增加脂肪代謝。