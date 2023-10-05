余祥平受訪時表示，他想告訴學弟妹：「努力做自己不要放棄，勇敢追夢。」（張志康攝）

甫在杭州亞運奪得3對3籃球金牌的選手余祥平，5日上午回到他的母校基隆市銘傳國中，與學弟妹打一場3對3籃球指導賽，基隆市長謝國樑、基隆市議長童子瑋也趁此機會致贈禮物，祝賀余祥平獲得金牌，並祝福他未來更上一層樓。

基隆市長謝國樑在會中，送給余祥平一顆特製版籃球，期許他能持續在籃球領域發光發熱。基隆市議會議長童子瑋則是送了一雙籃球鞋給余祥平。校方還特別安排余祥平與銘傳國中的籃球隊打一場3對3指導賽，讓學弟們能與亞運冠軍學長同場競技。

余祥平受訪時說，要將興趣轉變為專長，這個過程很艱苦，一路上會碰到許多挫折，他告訴學弟妹們，要學習如何從中突破，並「努力做自己不要放棄，勇敢追夢」。

談到未來，余祥平說，他目前在義守大學籃球隊主要位置是後衛或小前鋒。對自己未來的規畫，他表示將會投入選秀朝加入職籃目標邁進。不過到目前為止，還沒有職業籃球隊與他接洽。

謝國樑在致詞時表示，余祥平在亞運獲得金牌，基隆市與有榮焉，市府針對亞運等國際賽事奪牌，目前尚未有獎金制度，已請教育處在2周內研議辦妥。

童子瑋則是表示，他從余祥平國二的時候就認識他，如今獲得了杭州亞運的金牌。他期盼基隆市能夠從國小、國中、高中都能成立更多籃球隊和聘僱專職教練，基隆也有國立台灣海洋大學等大學，如果能建立3級甚至4級籃球制度，才能不斷培養出在地籃球好手。

教育處表示，在家長的支持與銘傳國中師長努力帶領，基隆市在近兩年JHBL（國中籃球）乙級聯賽創下連霸新猷，證明市府制定「全中運潛優選手黃金計畫」、「競技社團計畫」展現成效。在全民體育部分，除將基隆打造活力城市，今年更投入1720萬辦理多元豐富體育活動，每周提供各種類的體育活動，鼓勵民眾踴躍參加。