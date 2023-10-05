南韓網球好手權純雨，在亞運賽事因為輸球導致情緒不佳，不僅當眾砸拍還拒絕與對手握手，引發軒然大波，身為女友的偶像女團「Wonder Girls」成員宥斌，第一時間在對方道歉文底下按讚力挺，沒想到事隔數日，就驚傳兩人分手的消息，掀起網友熱議。

權純雨在亞運賽事情緒失控，引發輿論風波，事後雖寫了道歉信，也曬出和泰國選手的合照，並為自己的言行舉止道歉，但仍難平息網友怒火，不過女友宥斌於第一時間在該PO文底下按讚力挺，沒想到才隔幾天，就傳出兩人已經分手；據韓媒綜合報導，權純雨與宥斌不僅互相取消關注對方Instagram帳號，更大動作刪除昔日放閃的親密合照，宥斌所屬經紀公司也證實兩人已經分手，不過時間點是在亞運前，礙於擔心權純雨的比賽狀態，才未對外公開。

宥斌今年二月被目擊低調現身球場，坐在觀眾席低調為權純雨加油，五月時便認愛這位小她9歲的男友，愛的火熱的兩人，不時在社群曬出恩愛照放閃，如今傳出兩人已經分手，不禁為這段短命戀情感到惋惜。