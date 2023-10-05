黃偉晉今（5日）出席保養品牌一日店長活動，以《哈囉！毛小孩》入圍本屆金鐘獎益智及實境節目主持人獎的他，近來喜事連連，下月更將在香港一連舉辦2場演唱會，他雖不習慣與家人分享工作上的事，卻感受得到爸媽以他為榮，「入圍金鐘他們很開心，但家人都是走默默關心路線的，不是那種會特別要帶我去做什麼事慶祝的」，但爸媽都會留意他工作狀況，而他對父母表達愛的方式也很低調又實際，就是包紅包，給錢讓長輩去買想要的東西。

他下月4、5日將在香港開唱，出道以來首次在香江舉辦個人演唱會，透露這次將準備更多廣東歌，「歌單已經選好了，因為上次去香港表演反應非常好，所以這次有選了別首粵語歌」；會否脫衣服秀出精壯身材回饋歌迷？他開玩笑說：「不會脫，因為票都賣完啦！不是啦！因為我脫衣服要看場合，方便適合的才脫，但我的歌都屬於比較慢，脫了又要穿會很糗、很奇怪耶。」