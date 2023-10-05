小犬颱風重創蘭嶼，昨晚起出現17級強風，同時挾帶著驚人雨勢，導致當地災情慘重，民宅門窗玻破裂，鐵皮屋骨架裸露，就連小貨車也被吹倒，蘭嶼開元港更有高達9成船隻翻覆，台東縣政府稍早宣布，蘭嶼明（6）天繼續停班停課，另台東縣金峰鄉嘉蘭國小因校內設備損傷嚴重，也自行宣布明天停班課。

明天全台各縣市颱風假一覽表如下：

【北部地區】

●基隆市 尚未宣布。

●台北市 尚未宣布。

●新北市 尚未宣布。

●桃園市 尚未宣布。

●新竹市 尚未宣布。

●新竹縣 尚未宣布。

【中部地區】

●苗栗縣 尚未宣布。

●台中市 尚未宣布。

●彰化縣 尚未宣布。

●雲林縣 尚未宣布。

●南投縣 尚未宣布。

●嘉義市 尚未宣布。

●嘉義縣 尚未宣布。

【南部地區】

●台南市 尚未宣布。

●高雄市 尚未宣布。

●屏東縣 尚未宣布。

【東部地區】

●宜蘭縣 尚未宣布。

●花蓮縣 尚未宣布。

●台東縣 蘭嶼鄉明天停班停課；台東縣金峰鄉嘉蘭國小明停班停課。

【離島地區】

澎湖縣 尚未宣布。

連江縣 尚未宣布。

金門縣 尚未宣布。

【詳情依照「行政院人事行政總處」公布為主。】