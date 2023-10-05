昨日一連2間廠商遭查獲將冷凍美豬切成火鍋肉片後，將產地標示為加拿大、英國。國民黨台北市議員李彥秀指出，從4月以來，美豬進口成長高達775％，每100份火鍋肉片，就有2.6份可能是美豬，而民進黨立委高嘉瑜在食安出現破口，卻不為民發聲，令人遺憾。

李彥秀表示，有多達15萬公斤的豬肉混入市場，且多數已被吃下肚，無法追回。她指出，截至今年5月31日，僅有約1345噸美豬進口，但到了10月3日，進口美豬竟來到10430噸，漲幅高達775％。

李彥秀指出，食藥署6月時表示美豬占比不到0.4％，市面上查不到很正常，但今年進口豬肉占豬肉總量2成，美豬更占進口豬肉的12.7％，是第3大來源地，占比其實約2.6％，這豈能算是「市面上找不到的比例」。

李彥秀分享，近日走訪基層時，不少店家及民眾反應，「怎麼雞蛋完了又換豬肉，這個政府到底有沒有重視食安！」、「每次都因為一兩家不肖業者，客人擔心，害我們這些小吃店也受影響」。

李彥秀表示，關心港湖民眾食安不能只是拍美照，而是應該不斷傾聽民眾想法，她提到，高嘉瑜在開放萊豬時，還有勇氣質詢時任衛福部長陳時中，「美豬美牛開放將上路，需要更多檢驗人力，但相關預算卻比往年少，檢驗量能不足恐成食安破口。」，但現在美豬變加豬、英豬，出現食安破口，卻不見高為民發聲，實在遺憾。