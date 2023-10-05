為因應蔡政府提出的能源配比，燃氣發電規劃達到50％，國光電力公司規劃在桃園市龜山區中油煉油廠區用地、開發面積約6.3公頃的燃氣機組，今天經環境部環評大會專案小組審查，遭要求補正再審。

開發單位表示，主要設施氣渦輪發電機、熱回收鍋爐、汽輪發電機及相關附屬設施等；由中油南崁配氣站經桃煉廠區內道路送至國光電廠計量站；沿用既有345kV輸電線路系統併入台電電網，並使用乾淨天然氣做為燃料，降低硫氧化物及粒狀物 (PM2.5) 排放量，搭配乾式低氮氧化物燃燒器(LNB)並設置選擇性觸媒還原系統(SCR)降低氮氧化物濃度，排放濃度限值低於電力設施空氣污染物排放標準及固定污染源最佳可行控制技術標準。

專案小組要求，以最新公告之空氣品質模式進⾏模擬，檢核空氣污染物排放濃度及排放總量推估正確性；評估降低NOx、汞與甲醛排放量可行性；並強化空氣污染物排放量增量具體抵換措施等後補正再審。