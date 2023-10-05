民進黨總統參選人賴清德昨（4）日在中執會提到，陳水扁總統執政期間，曾向美國提出軍事採購清單，卻遭國民黨杯葛，讓自己無奈破口大罵。而賴清德昔日失態影片也曝光，只看到他在立院狂飆三字經，讓人相當震驚。不過曾擔任報社軍事線記者的國民黨桃園市議員黃敬平卻對賴的說法提出反駁，當時我們要的是8艘柴電動力潛艦，在野黨也都同意通過了。

賴清德表示，2005年為了購買軍武，行政院長游錫堃提出特別預算，國民黨在程序委員會阻擋了69次，若當時軍購案通過，8艘柴電潛艦就完成了，黃曙光前參謀總長，還有台船的員工也不必這麼辛苦。

然而對於賴清德的說法，黃敬平昨（4）日在中天節目《大新聞大爆掛》痛批，那時候他自己跑軍事最清楚，美國沒有柴電動力潛艦了，叫美國怎麼生給你，且已經兩艘70幾年的garbage在你們台灣，「你還叫我再給你柴電動力潛艦，去哪裡生啊！」

另外賴清德2005年任職立委，在立法院質詢軍購案的影片也在網路上曝光，賴從頭到尾持續怒罵「X的」、「國家被你搞垮」、「他X的」、「你們什麼都擋掉！憑什麼！」，氣到整個人面紅耳赤。

然而對於賴清德當時的質詢影片，網友紛紛在入口網站《Yahoo新聞》留言嘲諷，「終於活成自己最討厭的樣子了」、「可18年過去，反倒證明台灣快被民進黨貪垮了」、「時的軍購案如果過了，那扁跟其他一些官員們又會多A了多少？這就是為什麼要擋你們綠的這麼多次了，當時擋的好」、「民進黨才是搞垮台灣的元兇」、「影帝，還知道用mic」、「你要跟蔡英文說阿」。