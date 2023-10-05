有些人天生就是焦點，不僅能力強還很魅力，但卻因鋒芒太刺眼，容易被人忌妒。《搜狐網》近日分享3個鋒芒太露的星座，在工作上容易取得成就，但做事比較不低調，容易變成他人的眼中釘，成為被妒忌的對象。

▎獅子座

獅子座有自信又具領導力，喜歡成為焦點，通常能在職場取得成就，社交能力更是一流，鋒芒和自信讓人印象深刻，卻也容易引來忌妒，獅子座確實能力強，但有時聽不見別人的意見，建議他們與人相處時要保持謙遜和尊重，減輕其他人的妒忌情緒。

▎天蠍座

天蠍座個性深沉且神祕，善於隱藏情感，總是表現得冷靜又自律，思考問題時非常細膩，工作上表現出色，不過他們因為過於高冷，能力又很強，不免會讓人產生忌妒，甚至誤會天蠍座的為人，建議多與他人交流，讓別人看到內心真誠的一面。

▎射手座

射手座喜歡探索新事物，擁有強烈好奇心，在社交場合中表現出色，容易吸引到別人的注意，但因樂觀的性格，容易變成其他人的眼中釘，總覺得射手座做事不夠謹慎，卻依然能獲得好成績，忽略他們是因擁有冒險精神和獨立性，才能在職場上脫穎而出。